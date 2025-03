Mobilità verde e soluzioni economiche per i professionisti: la nuova Citroen e-C3 Van sbarca sul mercato italiano. Questo innovativo veicolo elettrico, progettato per rispondere alle esigenze di chi lavora in città, si distingue per uno spazio di carico ottimizzato e un’offerta vantaggiosa dedicata ai professionisti, perfetta per muoversi anche nelle zone a traffico limitato.

Disponibile fino al 31 marzo 2025, la Citroen e-C3 Van viene proposta a un prezzo competitivo di 20.350 euro più IVA, con un risparmio di 1.044 euro rispetto al listino standard. La configurazione del veicolo elimina la seconda fila di sedili, massimizzando così lo spazio di carico senza compromettere le dimensioni compatte, ideali per l’ambiente urbano.

Proposta finanziaria vantaggiosa

Per agevolare l’acquisto, Citroen Italia ha ideato un piano finanziario su misura per i professionisti. Con un TAN fisso al 3,99% e un TAEG al 5,97%, la formula prevede un anticipo di 9.838 euro più IVA, seguito da 59 rate mensili di 109 euro più IVA e una maxi rata finale di 7.124 euro più IVA. Un ulteriore vantaggio per i professionisti è la possibilità di detrarre l’IVA.

Prestazioni e comodità quotidiana

La Citroen e-C3 Van è dotata di un motore elettrico da 83 kW (110 CV), che assicura una guida fluida e silenziosa, particolarmente apprezzabile in contesti urbani. Questo veicolo elettrico offre inoltre libero accesso alle ZTL e riduce i costi di gestione rispetto ai veicoli a combustione tradizionali.

Modalità di acquisto

Chi è interessato può richiedere preventivi personalizzati attraverso il portale ufficiale di Citroen Italia, dove una sezione dedicata alla Citroen e-C3 Van permette di configurare il veicolo in base alle proprie necessità lavorative. Il configuratore online fornisce un quadro completo dell’offerta.

Per chi non ha bisogno di un veicolo commerciale, è sempre disponibile la versione standard della Citroen C3 con motore a benzina, con prezzi a partire da 14.900 euro. Tuttavia, il costo effettivo può variare in base agli interessi del finanziamento.

La Citroen e-C3 Van si afferma quindi come una soluzione moderna che unisce praticità, sostenibilità ambientale e convenienza economica, perfetta per i professionisti che operano prevalentemente in contesti urbani.