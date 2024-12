Citroën ë-C3 vince il “Good Deal Award” agli Automobile Awards 2024

La Citroën ë-C3 si è messa in evidenza agli Automobile Awards 2024, facendo incetta di riconoscimenti. Il modello del “double chevron” ha guadagnato più volte le luci dei riflettori nel corso della cerimonia di assegnazione dei premi, andata in scena nella prestigiosa sede dell’Automobile Club de France.

Alla vettura alla spina della casa d’oltralpe è andato il “Good Deal Award 2024“, frutto del suo apprezzatissimo rapporto qualità-prezzo. Per lei anche il “People’s Choice”, nell’ambito del Grand Prix basato sui voti del pubblico del suo paese natale. A completare il quadro dei riconoscimenti ci ha pensato il terzo posto sul podio delle “Auto preferite dai francesi”, che conferma l’appeal del modello nel territorio domestico, confermato pure fuori dai confini nazionali.

Con la Citroën ë-C3, il costruttore transalpino punta a rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, riducendo le barriere di ingresso, almeno sul fronte del prezzo di listino. Questo risulta competitivo rispetto ai contenuti offerti e nel confronto con le auto alla spina proposte alla clientela dai marchi rivali.

La vettura di segmento B di cui ci stiamo occupando offre un equipaggiamento all’avanguardia, che ridefinisce gli standard nel segmento delle city-car a matrice “green”. Nella scheda tecnica del modello si legge di un’autonomia che può spingersi fino a 440 km in ambito urbano. Con il sistema di ricarica rapida, si può portare la batteria dal 20% all’80% in 26 minuti.

Come al solito, il comfort è di ottimo livello. In questo ambito la casa del “double chevron” fa scuola, da tempo immemorabile. La Citroën ë-C3 non fa eccezione, grazie alle sospensioni Advanced Comfort e all’accurato studio dei sedili. Ne derivano delle esperienze dinamiche rilassanti e senza strappi. Con il “Good Deal Award 2024” crescono a quota 19 i riconoscimenti internazionali guadagnati da questa vettura, che figura anche tra le sette finaliste del prestigioso concorso “The Car of The Year 2025“.