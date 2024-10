Citroën ë-C3 è “Voiture Verte” 2024 al Grand Prix Auto-Moto

I premi sono delle ottime gratifiche per il lavoro svolto. Non stupisce, quindi, la soddisfazione degli uomini del “double chevron” per la nomina della nuova Citroën ë-C3 a “Voiture Verte” dell’Anno 2024. L’elezione è giunta ad opera della redazione del magazine francese Auto-Moto, durante il “Grand Prix Auto-Moto”.

I membri della qualificata giuria hanno scelto l’auto elettrica del marchio transalpino per il suo approccio innovativo alla mobilità green, in un quadro che unisce accessibilità, comfort e design audace. Il modello punta alla transizione ecologica e lo fa rendendola più accessibile al grande pubblico, grazie a un prezzo competitivo nel suo ambito: 23.900 euro in configurazione base. L’anno prossimo dovrebbe arrivare una versione ancora più economica.

Nell’allestimento attualmente proposto in listino, la Citroën ë-C3 può spingersi fino ad oltre 440 km di autonomia nel ciclo urbano e di 320 km nel ciclo WLTP. Offre inoltre una ricarica rapida da 100 kW, che permette di eseguire in 26 minuti il rifornimento energetico dal 20% all’80%.

Cuore pulsante della vettura è un motore “alla spina” da 113 CV/83 KW, adatto tanto per la guida quotidiana quanto per i viaggi più lunghi. La batteria è da 44 kWh. Il premio “Voiture Verte” dell’Anno 2024 riconosce la qualità del pacchetto, onorando gli sforzi progettuali.

Sempre nell’ambito del prestigioso “Grand Prix Auto-Moto” un altro riconoscimento è finito alla casa francese. Pierre Leclercq, Head of Design Citroën, ha ricevuto infatti il Premio d’Argento come “Personalità dell’Anno”, conferito sempre dalla giuria di Auto-Moto, per il suo lavoro stilistico sulla Citroën C3, che ha saputo combinare intelligenza progettuale, attrattività e accessibilità. A lui il merito di aver reinventato il modello, rendendolo un veicolo moderno e affascinante, per rispondere al meglio alle aspettative della clientela.