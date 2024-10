La Citroën Ami, microcar elettrica lanciata nel 2020, spegne quattro candeline e si prepara a tornare sotto i riflettori con un restyling completo, atteso per il 2025. La prima anticipazione del nuovo modello è stata presentata all’edizione 2024 del Salone di Parigi, mostrando un design rinnovato e dettagli moderni che mantengono intatto lo spirito giovanile della piccola Ami.

La nuova Citroën Ami conserva le sue dimensioni compatte e la caratteristica velocità massima di 45 km/h, che la rende guidabile a partire dai 14 anni con patentino AM1. Tuttavia, il look è stato completamente rivisitato, con nuovi paraurti anteriori e posteriori, fari a LED incorniciati da profili neri, e un frontale che ora presenta un “sorriso” dinamico che si estende lungo tutta la parte anteriore del veicolo. La protezione per le ruote è stata migliorata grazie a una linea più scolpita, mentre i copricerchi sfoggiano un innovativo design a scacchiera.

Come nel modello precedente, la Citroën Ami mantiene la sua simmetria, con frontale e posteriore identici, ad eccezione del colore dei LED nei gruppi ottici. Anche l’apertura delle portiere rimane unica, con la portiera del conducente incernierata anteriormente e quella del passeggero posteriormente. Questa scelta non solo contribuisce all’originalità del veicolo, ma aiuta anche a mantenere bassi i costi di produzione.

Il concept Buggy Vision

Un altro highlight del Salone di Parigi è stato il concept Buggy Vision, una versione audace della Ami ispirata al mondo del kitesurf. Senza porte e con un tettuccio aperto, la Buggy Vision è arricchita da uno spoiler posteriore, passaruota pronunciati e cerchi di lega neri con il logo Citroën al centro. Gli pneumatici, progettati per l’off-road, sono distanziati per garantire maggiore stabilità.

All’interno, la Buggy Vision si distingue per i sedili Citroën Advanced Comfort con cuscini trapuntati in una vivace tonalità rosso-arancio. Dettagli come i ganci per le tavole da kite e il vano per la vela completano questo concept originale e funzionale. Il Salone di Parigi celebra così la creatività Citroën con una spettacolare torre di Ami, che racchiude versioni iconiche come la My Ami for All e la My Ami Rose Festival.