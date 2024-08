Salone di Parigi 2024: tutti i marchi presenti

Il Salone di Parigi 2024 ci sarà e si svolgerà nella capitale francese dal 14 al 20 ottobre. Ovviamente i marchi di Casa diranno la propria, come anticipatamente previsto. Già confermata la partecipazione di tre brand del Gruppo Renault (Renault, Dacia e Alpine) e due di Stellantis (Citroen e Peugeot), adesso, grazie alla conferma delle case tedesche, l’elenco si allarga. Ovviamente, fari puntati anche sulle novità cinesi che stanno puntando forte sul favore degli automobilisti del Vecchio Continente.

Voglia di tornare in alto

Negli ultimi tempi anche il Salone di Parigi ha sofferto. Nel 2020 non si è tenuto a causa della pandemia da Covid-19 e quando è tornato nel 2022 si è svolto in formato ridotto, con la presenza esclusiva delle Case auto francesi e della novità BYD. L’edizione 2024 dovrebbe rappresentare un ritorno all’antico e si preannuncia interessante. Inoltre, la kermesse parigina potrebbe dare una ventata di ottimismo ai grandi saloni d’Europa, che stanno decadendo troppo repentinamente, basti pensare al Salone di Ginevra che è stato cancellato, mentre il prossimo IAA che si terrà a Monaco di Baviera nel 2025 potrebbe godere di una ritrovata fiducia.

Le novità auto del Salone di Parigi

Volkswagen ha detto di sì e si mostrerà sotto alle luci del Salone di Parigi con la sua divisione veicoli commerciali leggeri, oltre a presentare il SUV a sette posti Tayron e il concept ID GTI. Anche Audi sarà una delle protagoniste e svelerà la Q6 e-tron e la futura A6 e-tron (forse anche il restyling della e-tron GT). Tra i marchi che hanno comunicato ad Automotive News Europe che non parteciperanno al Salone di Parigi ci sono Mercedes-Benz, Cupra, Seat, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki e i marchi Geely (Volvo, Polestar e Zeekr). Toyota, Alfa Romeo, Fiat e Lancia sono ancora in dubbio, anche se gli organizzatori hanno confermato la presenza di Alfa Romeo. Per ora assenti i cinesi MG, Chery e Great Wall.

I marchi presenti (conferme dall’organizzazione)