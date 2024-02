Renault 5 E-Tech Electric: anteprima mondiale al Salone di Ginevra

Renault sarà presente al 91° Salone Internazionale di Ginevra che si terrà dal 26 febbraio al 3 marzo 2024. Lo stand Renault, che occupa 2.900 m2, manterrà la sua posizione storica nel Padiglione 4. All’evento la casa francese svelerà in anteprima mondiale la Renault 5 E-Tech Electric. Il debutto si terrà lunedì 26 febbraio alle ore 9:30 davanti a una platea di giornalisti internazionali. L’evento sarà trasmesso anche in streaming.

Cresce l’attesa al Salone di Ginevra per il debutto della nuova Renault 5 E-Tech Electric

La Renault 5 E-Tech Electric sarà il primo veicolo ad ospitare l’avatar interattivo Reno. Situato al centro dello stand, in una struttura ovoidale, i visitatori potranno “conversare” con questo nuovo compagno di viaggio intelligente e complice, caratterizzato da una forte personalità. Lo stand Renault offrirà anche l’opportunità di esplorare i prodotti di merchandising Renault, con una gamma inedita dedicata all’icona pop della Marca. Presso The Originals Renault Store, saranno proposti prodotti in collaborazione con marchi francesi come il calcio balilla Bonzini, il surf Shapers Club, i maglioni di lana Saint James e il monopattino elettrico Plume.

Renault accompagna il lancio della sua iconica “Renault 5 E-Tech Electric ” con il programma “5 Movimenti”, una collaborazione con cinque start-up francesi nel settore della mobilità. Ognuna di queste cinque partnership è incentrata sulla mobilità attraverso un elemento naturale – terra, acqua, aria e neve – incarnando l’innovazione, la compattezza e le prestazioni di questi mezzi di trasporto. Vedremo dunque da Ginevra quali saranno le novità che emergeranno a proposito di questo atteso veicolo.