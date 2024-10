Citroen C4 e C4 X: le novità del restyling al Salone di Parigi 2024

Al Salone di Parigi 2024, Citroen ha svelato importanti aggiornamenti per la sua gamma, con il debutto della C5 Aircross Concept e il restyling di due dei suoi modelli più noti: la Citroen C4 e la C4 X. Il loro arrivo nelle concessionarie è previsto per l’inizio del 2025, anche se i prezzi non sono ancora stati resi noti.

Design affinato e ispirato al concept OLI

Entrambe le vetture, Citroen C4 e C4 X, condividono molte caratteristiche, ma la C4 X si distingue per una linea più da fastback, conferendo un profilo più sportivo. Il cambiamento più evidente si nota nel frontale, dove Citroën ha introdotto il nuovo logo e uno stile ispirato al concept OLI del 2022, che ha segnato il debutto di un nuovo linguaggio di design per il marchio. Il frontale presenta fari con una nuova firma luminosa suddivisa in tre segmenti orizzontali, e una griglia anteriore ridisegnata che conferisce un aspetto più moderno e dinamico.

Novità di dettaglio per il retro e nuove colorazioni

Sul retro, la C4 X non presenta modifiche sostanziali, mentre la C4 è stata aggiornata con nuovi gruppi ottici, collegati tra loro da una banda nera lucida. Questo restyling mira ad affinare il design senza stravolgerlo, mantenendo l’eleganza caratteristica delle vetture Citroen. Tra le novità estetiche, si aggiungono nuovi cerchi in lega e due nuove colorazioni: Manhattan Green e Mercury Grey. Queste si affiancano alle già note tonalità Elixir Red, Okenite White, Perla Nera Black ed Eclipse Blue, con l’opzione di un tetto nero per un look bicolore.

Interni tecnologici e comfort migliorato

L’interno di entrambe le vetture è stato rinnovato con tecnologie avanzate. Dietro al volante troviamo un display digitale da 7 pollici, mentre il sistema di infotainment è dotato di uno schermo da 10 pollici, con una piattaforma migliorata per una maggiore fluidità e semplicità di utilizzo. È disponibile anche un head-up display per una guida più confortevole e sicura. Un’importante novità è l’integrazione di ChatGPT nell’assistente vocale, che migliora l’interazione tra passeggeri e vettura.

I sedili Advanced Comfort sono stati ridisegnati per aumentare il comfort a bordo, con una schiuma più spessa di 15 mm e una migliore ergonomia per il supporto posturale. Questo rende la guida ancora più piacevole, soprattutto nei viaggi lunghi.

Motorizzazioni ibride ed elettriche

Citroen ha deciso di puntare esclusivamente su motorizzazioni ibride e 100% elettriche per i modelli Citroen C4 e C4 X restyling. Le opzioni includono il powertrain Mild Hybrid 48 V con potenze di 100 e 136 CV, abbinato a un motore 1.2 litri a tre cilindri e a una trasmissione automatica a 6 rapporti con motore elettrico integrato.

Per chi cerca un’esperienza completamente elettrica, le versioni BEV e-C4 ed e-C4 X sono disponibili con motori da 136 CV o 156 CV. La versione da 136 CV è equipaggiata con una batteria da 50 kWh, che garantisce un’autonomia di 355 km per l’e-C4 e 360 km per l’e-C4 X. La variante più potente, da 156 CV, monta una batteria da 54 kWh, con un’autonomia rispettivamente di 415 e 425 km. Entrambe le versioni possono ricaricare in corrente continua con una potenza massima di 100 kW.

Sicurezza all’avanguardia

Sul fronte della sicurezza, entrambe le vetture sono equipaggiate con i più recenti sistemi di assistenza alla guida, tra cui Active Safety Brake, Collision Risk Alert, Highway Driver Assist e Cruise Control adattivo con Stop & Go, garantendo una guida sicura e confortevole in tutte le condizioni.