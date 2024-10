Citroën C5 Aircross Concept: un’anteprima del futuro SUV elettrico

Citroën continua a spingere sull’innovazione nel segmento dei SUV con la presentazione della C5 Aircross Concept. Questo prototipo rappresenta una chiara anticipazione del futuro SUV di segmento C, in attesa della sua versione completamente elettrica. Dopo il successo della C3 Aircross, svelata lo scorso giugno, Citroën intende rafforzare la sua presenza nel mercato dei SUV con un modello che ridefinisce comfort, spaziosità e praticità, pur mantenendo uno stile unico.

La C5 Aircross Concept si basa sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, un’architettura che permette una grande flessibilità in termini di motorizzazioni. Infatti, il veicolo sarà disponibile in diverse versioni: benzina, ibrida plug-in e completamente elettrica. Gli ingegneri Citroën hanno lavorato in modo mirato per migliorare l’efficienza aerodinamica, con soluzioni avanzate che permettono di aumentare l’autonomia elettrica fino a 30 km in autostrada rispetto al modello attuale.

Aumentano le dimensioni

Dal punto di vista del design, la C5 Aircross Concept si distingue per le sue dimensioni generose e le linee eleganti e fluide. Con una lunghezza di 4,65 metri, che supera di 15 cm l’attuale modello, e un’altezza di 1,66 metri, il nuovo SUV bilancia perfettamente robustezza e agilità. Le carreggiate allargate e le spalle pronunciate ne accentuano il carattere deciso, conferendo una presenza forte e sicura su strada.

Uno degli elementi più distintivi è la firma luminosa a tre punti nella parte anteriore, ripensata per dare una sensazione di maggiore larghezza. Nella parte posteriore, la fascia nera sul portellone è stata alzata per rendere il veicolo più imponente. Un particolare di design innovativo è il Citroën Light Wing, una coppia di luci che sembrano fluttuare ai lati della vettura, creando un effetto di leggerezza e movimento. Inoltre, il muso abbassato e il tetto sagomato contribuiscono a migliorare la penetrazione aerodinamica, mentre alette e prese d’aria sono state posizionate in punti strategici per ottimizzare le prestazioni.

Gli interni della C5 Aircross Concept riflettono la filosofia di Citroën, orientata al comfort e al benessere. Sebbene molti dettagli rimangano ancora segreti, il prototipo promette un abitacolo spazioso e confortevole per tutti i passeggeri. Il passo lungo, un tratto distintivo del concept, garantisce un’ottima abitabilità e un notevole spazio di carico, rendendo il SUV ideale per famiglie e viaggiatori che cercano praticità e comfort in un ambiente rilassante.

La versione definitiva del nuovo Citroën C5 Aircross è attesa per il 2025, e si prevede che includerà una gamma completa di soluzioni tecnologiche avanzate, oltre alla tanto attesa versione elettrica. Con questa concept car, Citroën si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei SUV, puntando su innovazione, sostenibilità e design all’avanguardia.