Nuova Citroën C3 tra le finaliste del Car of the Year 2025

La Nuova Citroën C3 si è distinta come una delle sette finaliste per il prestigioso premio “Auto dell’Anno” 2025, consolidando la sua posizione di veicolo innovativo e desiderabile nel mercato automobilistico europeo. La selezione finale, ridotta da un gruppo iniziale di cinquanta modelli, evidenzia il riconoscimento da parte degli esperti del settore delle qualità eccezionali della Nuova C3.

Un successo basato su innovazione e tradizione

Il successo della nuova C3 si basa su una combinazione di innovazione e tradizione Citroën. Il modello, disponibile sia con motore a combustione interna che in versione completamente elettrica (Ë-C3), rappresenta l’impegno di Citroën nel fornire ai clienti una gamma diversificata di opzioni per soddisfare le loro esigenze individuali.

La Ë-C3, in particolare, si è affermata come un punto di riferimento nel segmento delle auto elettriche accessibili, offrendo un rapporto qualità-prezzo eccezionale con un prezzo inferiore a 24.000 euro. Con un’autonomia fino a 440 km in ciclo urbano, garantita da una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 113 CV, la Ë-C3 si posiziona come una soluzione ideale per la mobilità quotidiana. La tecnologia di ricarica rapida, che consente di raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, contribuisce ulteriormente alla praticità e all’attrattiva della versione elettrica.

La versione a benzina, equipaggiata con il motore PureTech da 100 CV, offre un’esperienza di guida dinamica e versatile, caratterizzata da efficienza nei consumi e prestazioni brillanti. La trasmissione a catena e il cambio manuale a 6 marce rendono la nuova C3 a benzina adatta sia agli spostamenti urbani che ai viaggi più lunghi.

I pilastri del DNA Citroën

La nuova C3 incarna l’eredità del marchio Citroën, rinomato per il comfort e l’audacia del design. Il modello eredita i tratti distintivi dei suoi predecessori, come la XM, la CX e la GS, che si sono aggiudicate il titolo di “Auto dell’Anno” rispettivamente nel 1990, 1975 e 1971. Questi modelli, come la nuova C3, si sono distinti per l’innovazione, il comfort e l’audacia del design, elementi chiave del successo di Citroën nella storia del premio.

La candidatura della nuova C3 per il premio “Auto dell’Anno” 2025 è accompagnata da una serie di eventi e iniziative in tutta Europa, volte a celebrare le sue caratteristiche uniche e a permettere al pubblico di apprezzarne le qualità. Tra gli eventi di spicco, l’esposizione e le sessioni di test drive organizzate a Milano City Life dal mensile Auto, partner italiano del premio “Car of the Year”.

Un successo confermato dal pubblico italiano

In Italia, la nuova Citroën C3 ha già conquistato il cuore degli automobilisti, con oltre 12.000 ordini ricevuti dal lancio, di cui più di un quarto per la versione 100% elettrica. Questo successo testimonia l’apprezzamento del pubblico italiano per le caratteristiche innovative, il design accattivante e l’eccellente rapporto qualità-prezzo della nuova C3.

La nuova Citroën C3 si presenta come una vettura completa, in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti. Il suo design moderno, l’offerta di una doppia motorizzazione, il comfort di guida e l’eccellente rapporto qualità-prezzo la rendono una seria contendente per il titolo di “Auto dell’Anno” 2025.