“La perfezione è fatta di dettagli“, affermava Leonardo da Vinci. E poche automobili incarnano questo principio come la Citroën DS, il veicolo che nel 1955 rivoluzionò il panorama automobilistico con innovazioni che continuano a stupire gli appassionati di oggi.

Citroën DS, il debutto storico al Salone di Parigi

A settant’anni dal suo debutto al Salone di Parigi, questa berlina francese resta un’icona di auto rivoluzionarie, grazie al suo design avveniristico e alle sue innovazioni tecnologiche. Tra queste, spiccano le sospensioni idropneumatiche, che le valsero il soprannome di “tappeto volante”, rendendola unica nel suo genere.

La silhouette affusolata, frutto del genio creativo di Flaminio Bertoni, le ha fatto guadagnare in Italia l’appellativo di design squalo. Tuttavia, non si trattava solo di estetica: la DS introdusse anche soluzioni tecniche all’avanguardia, come i fari direzionali, anticipando di decenni tecnologie che oggi sono standard nel settore.

Ha scritto la storia

Questa eccellenza tecnologica attirò figure di spicco, tra cui il presidente Charles de Gaulle. Celebre è l’episodio del 1962, quando, durante un attentato, l’auto riuscì a portare in salvo il presidente nonostante i pneumatici forati, grazie alle sue rivoluzionarie sospensioni.

Prodotta fino al 1975, la DS ha lasciato un segno indelebile non solo nel mercato automobilistico, ma anche nella cultura popolare, diventando protagonista di numerosi film e simbolo di un’epoca di progresso e modernità.

L’eredità della DS vive ancora oggi nei modelli moderni di Citroën, che continuano a incarnare lo spirito innovativo che ha reso la “Dea” (traduzione di DS – Déesse) un’icona senza tempo. Dopo sette decenni, rimane un esempio insuperato di come tecnologia e design possano fondersi in perfetta armonia.