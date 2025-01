Citroën – sostiene Autocar – potrebbe presto far rivivere un’icona del passato, reinterpretandola per il futuro: la leggendaria 2CV, ripensata in versione elettrica. Questo ambizioso progetto mira a combinare la semplicità e l’accessibilità del modello originale con le moderne esigenze di sostenibilità e innovazione tecnologica.

Citroën 2CV: nuova vita in elettrico

Lanciata nel 1948, la 2CV è stata progettata come una soluzione economica e pratica per il trasporto di massa nella Francia rurale del dopoguerra. Oggi, con l’avanzare della transizione verso le auto elettriche e l’aumento dei costi di produzione, una sua rinascita potrebbe soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici accessibili, rivolti a un pubblico ampio e diversificato.

Le prime indiscrezioni indicano che il nuovo modello potrebbe essere costruito sulla piattaforma Stellantis Smart Car, già utilizzata per vetture come la Citroën C3 e la Fiat Grande Panda. Per mantenere i costi contenuti, si ipotizza una riduzione degli optional e delle tecnologie avanzate, garantendo comunque comfort e sicurezza essenziali.

Un elemento chiave del progetto sarà il sistema di propulsione. Per abbattere i costi, si prevede l’adozione di batterie di dimensioni ridotte, ottimizzando il rapporto tra autonomia e prezzo. Come evidenziato dal CEO di Citroën, Thierry Koskas, le batterie rappresentano circa il 40% del costo totale di un veicolo elettrico, e una loro riduzione potrebbe rendere la nuova 2CV estremamente competitiva.

Avrebbe soluzioni innovative

Nonostante il design minimalista, il nuovo modello potrebbe integrare soluzioni innovative, allineandosi ai principi della mobilità sostenibile. L’obiettivo è offrire un’auto che unisca efficienza, praticità e uno stile retrò capace di attrarre sia i nostalgici che le nuove generazioni.

Con un posizionamento orientato alla fascia economica, la nuova Citroën 2CV potrebbe diventare un simbolo della democratizzazione della mobilità elettrica, seguendo l’esempio del suo predecessore. Resta da vedere se questa icona del passato riuscirà a conquistare un posto nel competitivo mercato delle auto elettriche moderne.