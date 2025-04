Una nuova allerta ha scosso il mercato automobilistico francese, con Stellantis che ha annunciato un massiccio richiamo auto per diversi modelli di Citroen prodotti tra il 2022 e il 2023. Questo intervento si è reso necessario a causa di un grave difetto motore legato al software motore, che potrebbe causare spegnimenti improvvisi e perdita di potenza, rappresentando un serio rischio per la sicurezza stradale.

Secondo quanto riportato dalla piattaforma governativa Rappel Conso, i modelli interessati includono principalmente il popolare Berlingo, la terza generazione di C4, il più recente C4X, oltre ai modelli Spacetourer e Jumpy. Il problema risiede nella mancata attivazione della modalità “Ready” dopo l’accensione, con conseguenti cali di potenza durante l’accelerazione o, nei casi più estremi, lo spegnimento completo del motore durante la guida.

Veicoli coinvolti

L’elenco completo dei veicoli soggetti al richiamo include:

Berlingo : prodotti dal 6 maggio 2022 al 3 aprile 2023.

: prodotti dal 6 maggio 2022 al 3 aprile 2023. C4 (terza generazione): fabbricati dal 3 maggio 2022 al 15 marzo 2023.

(terza generazione): fabbricati dal 3 maggio 2022 al 15 marzo 2023. C4X : assemblati tra il 18 luglio 2022 e il 2 marzo 2023.

: assemblati tra il 18 luglio 2022 e il 2 marzo 2023. Spacetourer e Jumpy: costruiti tra il 14 dicembre 2022 e il 2 marzo 2023.

I proprietari di questi modelli possono verificare se il loro veicolo è coinvolto consultando il portale ufficiale di Stellantis e inserendo il codice VIN (Vehicle Identification Number).

Implicazioni per la sicurezza

La gravità di questo richiamo risiede nei potenziali rischi per la sicurezza stradale. Un veicolo che perde potenza o si spegne improvvisamente durante la guida può causare incidenti, mettendo in pericolo conducenti, passeggeri e altri utenti della strada. Per il momento, l’allerta riguarda esclusivamente il mercato francese, ma i proprietari di questi modelli in altri paesi sono invitati a prestare attenzione a eventuali comunicazioni simili nei prossimi giorni.

Misure di protezione per i clienti

Questo evento sottolinea l’importanza di programmi di garanzia estesa come il “Citroen We Care”, che offre copertura fino a otto anni su componenti essenziali quali motore, trasmissione e cambio, a condizione che la manutenzione venga effettuata presso la rete ufficiale. Tale iniziativa si dimostra particolarmente utile in situazioni come questa, garantendo ai clienti un supporto completo e la risoluzione gratuita dei problemi.

Per i proprietari dei veicoli interessati, è fortemente consigliato contattare al più presto un concessionario autorizzato Citroen per programmare l’intervento correttivo. La soluzione prevista consiste in un aggiornamento del software motore, progettato per eliminare l’anomalia e ripristinare la piena funzionalità del veicolo.

Questa situazione evidenzia ancora una volta l’importanza di mantenere una stretta comunicazione tra i produttori e i clienti, garantendo la sicurezza e la fiducia degli automobilisti in un mercato sempre più competitivo e tecnologicamente avanzato.