Citroen C5 Aircross 2025: ecco cosa sappiamo del futuro SUV [RENDER]

Citroen C5 Aircross, il SUV comodo e confortevole del marchio francese, si prepara a rinnovarsi con una nuova generazione che dovrebbe debuttare nel 2025. Si tratta di un modello che ha avuto un buon successo di vendite e di critica, grazie al suo design originale e alla sua dotazione tecnologica. La nuova auto di Citroen sarà basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, una versione evoluta di quella attuale, che sarà adattata alla mobilità elettrica. La vettura avrà infatti una versione 100% elettrica con autonomia di circa 600 km e tempi di ricarica ridotti.

Ecco come potrebbe apparire la futura Citroen C5 Aircross che molto probabilmente vedremo nel corso del 2025

Il design della nuova Citroen C5 Aircross sarà ispirato alla concept car Oli mostrata lo scorso anno dalla casa automobilistica francese. La vettura avrà una linea fluida e aerodinamica, con una calandra a LED, dei fari sottili e dei cerchi in lega. L’abitacolo sarà spazioso e luminoso, con cinque posti, un bagagliaio ampio e un tetto panoramico. Un render del sito Carscoops ha mostrato quelle che potrebbero essere le caratteristiche di questa auto.

In particolare si ipotizza che il modello si caratterizzerà per la presenza di unità di illuminazione a LED più sottili sia nella parte anteriore che posteriore, parafanghi scolpiti e un ampio rivestimento in plastica su tutta la carrozzeria, che migliora l’aspetto avventuroso del SUV. A ciò si aggiungono le piastre protettive decorative sui paraurti anteriore e posteriore. La nuova C5 Aircross sarà presentata ufficialmente nel 2025 e sarà in vendita dal secondo semestre dello stesso anno. Infine segnaliamo anche che si vocifera che questa auto possa essere molto vicina nello stile alla nuova Fiat Multipla.

Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se.