Nuova Fiat Panda e Multipla: profondo legame tra i due crossover

Nuova Fiat Panda e Multipla dovrebbero essere i nomi scelti da Fiat per le prossime due novità della sua gamma. Queste due auto arriveranno rispettivamente nel 2024 e nel 2025. La prima ad arrivare sarà la Panda seguita circa un anno dopo dalla nuova Multipla. Queste due auto daranno origine ad una nuova famiglia di modelli Fiat con uno stile molto diverso rispetto alle altre auto che fanno parte della gamma della principale casa automobilistica italiana.

Con la nuova Fiat Panda e Multipla la casa italiana si prepara a rivelare una nuova famiglia di auto

Infatti nuova Fiat Panda e Multipla avranno uno stile squadrato e futuristico con elementi di design già visti nella concept car Fiat Centoventi. Le due auto inoltre si caratterizzeranno per un rapporto qualità prezzo che non avrà eguali all’interno della gamma di Fiat e che li distinguerà per essere la proposta più a basso costo della sua gamma. Sono dunque queste le auto di cui si parlava quando il numero uno della casa italiana, l’amministratore delegato Olivier Francois diceva che Fiat sarebbe diventata una sorta di Tesla del popolo con auto elettriche economiche.

Le due auto avranno dei profondi legami. A parte le differenze di dimensioni, con la prima che sarà lunga circa 4 metri e la seconda che potrebbe sfiorare i 4,4 m di lunghezza, nuova Fiat Panda e Multipla saranno molto simili tra loro come design. Inoltre si tratterà di due crossover. Con la nuova Panda dunque saranno tre i modelli di questo tipo che la casa italiana proporrà sul mercato nel segmento B. Per quanto riguarda la Multipla invece sostituirà in un colpo solo due auto di Fiat: 500X e Tipo.