Chrysler lancerà il prossimo anno un SUV elettrico

Al momento la Chrysler Pacifica è l’unico veicolo nel roster del marchio americano di Stellantis. Tuttavia, questa situazione sta per cambiare, poiché è stato confermato che un SUV completamente elettrico si unirà alla gamma del marchio nel 2025. Questo rappresenta un passo significativo nella strategia di elettrificazione del marchio e nel suo impegno per il futuro della mobilità sostenibile.

Chrysler ha confermato ufficialmente l’arrivo nel 2025 di un SUV elettrico: sarà il primo modello del nuovo corso del marchio

Questo nuovo modello Chrysler non sarà una versione di produzione dell’Airflow Concept, ma sarà un SUV completamente nuovo e ancora sconosciuto. Si prevede che sarà basato sulla piattaforma STLA Large e potrebbe avere dimensioni simili alla Jeep Wagoneer S. Questo rappresenta un’importante espansione della gamma Chrysler nel segmento dei SUV e riflette l’evoluzione della strategia del marchio verso veicoli più grandi e più adatti alle esigenze del mercato attuale.

Recentemente l’amministratore delegato di Chrysler, Christine Feuell, ha sottolineato l’impegno del marchio per una rapida crescita della sua gamma nei prossimi anni. Questo indica una forte volontà da parte di Chrysler di espandere la propria presenza sul mercato e di introdurre nuovi modelli per soddisfare le esigenze e i desideri dei clienti.

“Per molto tempo non c’è stato un vero investimento nel marchio”, ha affermato. “Quando sono arrivata nel 2021, abbiamo deciso di tracciare una roadmap per prodotti e tecnologie al fine di rilanciare il futuro di Chrysler. Stiamo seguendo un ritmo di sviluppo e lancio di nuovi prodotti molto solido, a partire dal lancio del veicolo elettrico a batteria nel 2025. Inoltre, abbiamo in programma un aggiornamento della Pacifica, seguito da altri nuovi modelli che verranno lanciati in rapida successione.”