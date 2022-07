Chevrolet Corvette C6 finisce sotto il SUV: video dell’incidente

In strada succedono, purtroppo, anche degli incidenti. Alcuni di questi sono molto strani, come quello occorso a una Chevrolet Corvette C6, che si è fiondata sotto un SUV, alzandolo dal suolo, come un cuneo. Le forme e l’altezza da terra dell’auto sportiva americana hanno contribuito al sollevamento del mezzo più ingombrante e pesante.

Difficile, in assenza di altri elementi, dare una chiave di lettura ai fatti, ma forse non sono state rispettate le distanze di sicurezza. Toccherà agli uomini della polizia fare chiarezza sull’accaduto. La speranza è che nessuno si sia fatto male: questo è ciò che conta veramente. Il resto assume una portata assolutamente secondaria.

La Chevrolet Corvette C6 colpisce il SUV

L’incidente si è consumato in un’autostrada di Atlanta, negli Stati Uniti d’America. Un passante ha filmato la scena, pubblicando su Instagram il video che vi proponiamo oggi. Scorrendo i fotogrammi, non si fatica a percepire la forza dell’urto. Le immagini, nella loro crudezza, ci raccontano ancora una volta quanto la strada sia un contesto dove la prudenza non è mai troppa.

Sul web si scatena l’ilarità

Vedere la Chevrolet Corvette C6 con il SUV sopra fa una certa impressione. Anche se qualcuno, nei commenti al post originale, fa ironia sul parcheggio a due piani dei veicoli, è poco appropriato concedersi delle battute sugli aspetti estetici di un crash le cui conseguenze per i protagonisti non sono al momento note. Speriamo davvero che tutto sia andato bene.

Le auto hanno resistito

Lo stato in cui versano i due veicoli coinvolti lascia sperare su un esito positivo della vicenda, ma molto dipende dall’uso della cintura di sicurezza di chi sedeva nell’abitacolo e dalla forza dell’impatto. Speriamo che i soggetti a bordo siano rimasti incolumi o che, comunque, non si siano fatti troppo male. Per quanto riguarda i mezzi, questi passano assolutamente in secondo piano in casi del genere, a prescindere dal fatto che possano o meno essere riparati.