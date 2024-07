Chevrolet Camaro SS: il tuning che ne ha fatto un pick-up unico

La Chevrolet Camaro SS non è nata per il trasporto della legna, ma un esemplare della specie, consegnato nel 2010, è stato trasformato in un mezzo in grado di compiere anche questa missione. Il tuner statunitense Impatient Creations (Alabama) ne ha fatto un pick-up con cassone adeguatamente dimensionato, dove lo spazio per caricare tanta roba non manca all’appello.

Ne paga dazio lo stile: il modello, infatti, perde terreno sul piano delle proporzioni e della coerenza espressiva. Anche lo spirito della celebre pony car viene leso dall’elaborazione, ma chi ha commissionato il lavoro, evidentemente, aveva altre priorità. Il modello è stato battezzato L Camaro e vuole ergersi ad interpretazione in chiave contemporanea della El Camino 2.0, cui idealmente si ispira.

La parte posteriore, allungata per la nuova missione di servizio, genera un look poco fluido nei tratti, ma al proprietario interessava la funzionalità più dell’estetica, visto che usa la sua Chevrolet Camaro SS come un comunissimo pick-up, anche se così conciata l’auto richiama gli sguardi e la curiosità molto più dei veicoli nati in modo naturale con la configurazione camioncino.

Il portellone, con piano di appoggio basso, agevola le operazioni di carico e scarico. Lo stiramento del posteriore produce uno sbalzo molto più marcato di quello della Chevrolet Camaro SS. Anche questo genera disarmonia stilistica, ma la ricerca della praticità era il mantra quasi esclusivo del progetto.

Questo insolito pick-up, dopo essere stato esposto al World of Wheels Custom Car Show 2024, tenutosi a Birmingham negli scorsi mesi, ha iniziato a circolare su strada. Spesso lo si vede in giro, nella città del suo proprietario, con il cassone pieno di roba. Interventi di revisione hanno preso forma anche nell’abitacolo, ma sono di poco conto rispetto a quelli esterni. La meccanica resta quella di serie, con un motore V8 LS3 da 6.2 litri a pulsare sotto il cofano anteriore, con la forza dei suoi 432 CV, scaricati al suolo tramite un cambio manuale a sei velocità.

Fonte | Carscoops

Foto | ScottieDTV / YouTube