Con la Chevrolet Camaro SS fa lo show ma va a sbattere [Video]

Il conducente di una Chevrolet Camaro SS, preso dal desiderio di stupire i presenti, si è concesso un poco edificante show sulle strade pubbliche, dall’esito infelice per lui. Con la forza degli oltre 450 cavalli erogati dal motore V8 aspirato da 6.2 litri che pulsa sotto il cofano, il tizio decide di disegnare alcune ciambelle sull’asfalto. Non soddisfatto della discutibile impresa messa a segno coi donuts, continua a trattare in modo aggressivo il comando dell’acceleratore durante la fase di allontanamento, con il controllo di trazione disattivato.

Purtroppo per lui, la Chevrolet Camaro SS va in sovrasterzo, con una rapidità che non riesce a gestire, anche perché le sue doti di guida non sembrano eccelse. La perdita di controllo dell’iconica auto americana lo porta a sbattere sul lato sinistro della strada, tra un muro e il palo della luce. Quest’ultimo, preso di coda, solleva il veicolo e lo immobilizza a pancia in giù. Così l’uomo al volante, che per fortuna è rimasto incolume, non potrà sfuggire dalla vergogna per le sue mediocri prodezze di pilotaggio. A voi il video.