Chevrolet Camaro Fenix: tuning d’epoca con 1180 cavalli

Una Chevrolet Camaro del 1969 è stata scelta come banco di lavoro dal designer statunitense Sean Smith, per dar forma alla versione più potente di sempre del modello. Il tuning motoristico, che ha portato il V8 ad erogare la bellezza di 1180 cavalli, si fa annunciare da uno specifico trattamento stilistico. L’esemplare è stato voluto da un facoltoso committente, che desiderava una vettura unica al mondo. Il suo obiettivo è stato raggiunto.

Un designer apprezzato negli USA

© Sean Smith Designs

Smith, noto anche per la sua collaborazione con Saleen Automotive, ha fatto appello alle doti creative a lui riconosciute per appagare gli occhi di chi si approssima a questa vigorosa automobile, battezzata Chevrolet Camaro Fenix. Notevole il richiamo esercitato al Gran National Roadster Show 2003, andato in scena in California negli scorsi giorni. Qui si è svolta la presentazione ufficiale del modello, nato in partnership con alcune aziende di accessori after-market. Molto stretta la collaborazione fra il designer e il team di costruzione, guidato da Mikey Dascoli di Driven Speed Shop.

Chevrolet Camaro unica

© Sean Smith Designs

Nella parte anteriore, a catturare maggiormente gli sguardi ci pensano il nuovo fascione e i paraurti ridisegnati. Dietro spiccano il pannello luminoso personalizzato e lo spoiler sul bagagliaio. Tutta la carrozzeria, comunque, è stata sottoposta a profonde modifiche. Per vestirla si è scelta una verniciatura argento con accenti di Liquid Champagne e Satin Charcoal Grey. Gli interventi di revisione hanno interessato anche l’abitacolo, che ha guadagnato un look più vicino ai gusti europei. Qui si è fatto appello al potenziale della stampa 3D per dare forma ad alcuni elementi su misura.

Struttura irrobustita per i tanti cavalli

© Sean Smith Designs

I pannelli della carrozzeria della Chevrolet Camaro Fenix sono stati montati su un telaio Roadster Shop Fast Track in acciaio scatolato, che garantisce una robustezza più congrua alla nuova scuderia. Vistosi i cerchi HRE RS103 da 18 pollici all’anteriore e 19 pollici al posteriore, che indossano pneumatici Michelin Pilot Sport 4. Come dicevamo all’inizio, cuore del trattamento rinvigorente è stato il motore. Qui il 427 LS7 V8 sovralimentato, costruito da Wegner Motorsports, eroga la bellezza di 1180 cavalli. Un’energia mostruosa, scaricata a terra col supporto di un cambio Tremec T56 a sei rapporti.

Foto | Sean Smith Designs