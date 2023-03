Che Alfa Romeo Tonale è?

Questa Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini è stata presentata nel Regno Unito ed è un esemplare unico. L’ultimo crossover del Biscione, che da poco ha debuttato, con successo, nel mercato, è stato impreziosito con dei particolari che fanno felici genitori e figli.

E’ uno scherzo? La domanda è lecita

Da crossover per famiglie giovani e amanti dello stile e della sportività, a crossover attento e rispettoso della vita a bordo dei più piccoli. Così, questo esemplare unico di Alfa Romeo Edizione Bambini presenta delle novità nella dotazione di serie, che stavolta non riguardano la tecnologia, l’infotainment, la meccanica, piuttosto degli accessori dislocati un po’ ovunque e dedicati al mondo dei bambini. Ad esempio, partendo dal bagagliaio, nella cappelliera è stato installato un ripiano estraibile e brandizzato con il logo della Casa italiana, utile per far sdraiare il piccolino e poterlo cambiare senza alcuna difficoltà, inoltre nel vano di carico c’è un organizer in cui sistemare tutto l’occorrente e anche altri accessori utili (tra cui una mini aspirapolvere che si può collegare alla presa da 12V) durante un lungo viaggio.

E in abitacolo?

La ricerca nell’inserire dettagli utili ha riguardato anche l’abitacolo, così al centro della fila posteriore si trova una scatola dal volume di sei litri in cui riporre tutti gli oggetti dei bambini, dai giochi a quelli più utili, mentre dietro ai sedili anteriori sono montati altri due organizer in cui alloggiare borracce, sacchetti e riviste. In corrispondenza dei poggiatesta c’è anche un supporto per tablet e per una telecamera che serve a controllare i bambini direttamente dal proprio smartphone. Chissà se l’Edizione Bambini sarà di ispirazione per accessoriare qualche particolare allestimento del crossover di Alfa Romeo.