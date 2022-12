Categorie patenti di guida: cosa si può guidare

Quali sono le varie categorie di patenti? A quali età minime possono essere conseguite? In questa guida analizziamo tutti i tipi di patente in vigore in Italia, con in dettaglio i veicoli che possono essere guidati in base alla categoria, come fare per conseguirle e le età minime di legge.

Patenti: tutte le categorie

Indichiamo di seguito tutti i tipi di patenti, con il dettaglio di quali veicoli si possono guidare e l’età minima per il conseguimento.

Patenti A

Elenchiamo le categorie.

Patente A

, senza limitazioni, tutti i motocicli oltre 50 cc di cilindrata e velocità massima superiore a 45 km/h, e i tricicli oltre 15 kW di potenza massima; Età minima per conseguirla: 21 anni (tricicli oltre 15 kW), 24 anni (motocicli oltre 50 cc e 45 km/h), oppure 20 anni se si è già in possesso di patente A2 da almeno 2 anni.

Patente AM

di ciclomotori a due e a tre ruote (50 cc, oppure 4 kW di potenza nominale continua massima per i motori elettrici) e 45 km/h di velocità massima, quadricicli leggeri (massa massima autorizzata in ordine di marcia inferiore o uguale a 425 kg), 45 km/h di velocità massima, fino a 50 cc di cilindrata (motore termico) oppure potenza massima di 4 kW (quadricicli leggeri) e 6 kW (quadricicli leggeri per trasporto merci e/o persone); Età minima per il conseguimento: 14 anni.

Patente A1

motocicli fino a 125 cc, 11 kW di potenza massima e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, tricicli fino a 15 kW di potenza, macchine agricole i cui limiti di sagoma non superano quelli dei motoveicoli; Età minima per conseguirla: 16 anni;

Patente A2

motocicli fino a 35 kW di potenza massima ed aventi un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, e che non derivano da un modello che eroga oltre il doppio della potenza massima; Età minima per il conseguimento: 18 anni.

Modalità di conseguimento patenti A

Il primo passo per la guida di un veicolo a motore è la patente AM, ottenibile a 14 anni. Le categorie immediatamente superiori sono:

Patente A1 , che prevede un esame di teoria e un esame pratico (quest’ultimo si suddivide in due parti: un primo test in area chiusa delimitata da coni, e un secondo step che si svolge su strada aperta al traffico);

, che prevede un esame di teoria e un esame pratico (quest’ultimo si suddivide in due parti: un primo test in area chiusa delimitata da coni, e un secondo step che si svolge su strada aperta al traffico); Patente A2 , che si consegue con un esame di teoria (fatta eccezione per chi possiede già la patente A1 o la patente B), e dopo due anni permette di mettesi alla guida di tutti i veicoli che presuppongono la patente A;

, che si consegue con un esame di teoria (fatta eccezione per chi possiede già la patente A1 o la patente B), e dopo due anni permette di mettesi alla guida di tutti i veicoli che presuppongono la patente A; Patente A, il cui conseguimento avviene a partire da 21 anni (con esame di teoria e doppia prova pratica di guida) per chi è già in possesso di patente A2 da almeno 2 anni, oppure a 24 anni.

Patenti B

Ecco le sottocategorie.

Patente B

fino a 3,5 tonnellate di massa massima e nove posti a sedere compreso il conducente (anche con traino di un rimorchio leggero – fino a 750 kg – se la massa complessiva dei due veicoli non supera 3,5 tonnellate), ciclomotori, motocicli fino a 125 cc, 11 kW e 0,1 kW/kg di rapporto potenza/peso (soltanto in Italia), tutti i tricicli di qualsiasi cilindrata e potenza (soltanto in Italia), tutte le macchine agricole, macchine operatrici non eccezionali, quadricicli; Età minima per conseguire la patente B: 18 anni (21 anni per la guida di tricicli).

Patente B96

con patente B normale che trainano un rimorchio non leggero, cioè massa complessiva dei due veicoli oltre 3,5 tonnellate e fino a 4,25 tonnellate; Età minima per il conseguimento: 18 anni.

Patente BE

con patente B “normale” che trainano un rimorchio non leggero: la massa complessiva dei due veicoli è superiore a 4,25 tonnellate e fino a 7 tonnellate; Età minima per conseguirla: 18 anni, se si è già in possesso di patente B;

Patente B1

quadricicli non leggeri, cioè con potenza massima di almeno 15 kW; Età minima per il conseguimento: 16 anni.

Patente BS

, è necessaria per guidare gli autoveicoli provvisti degli adattamenti e delle limitazioni stabilite dalla CML-Commissione Medica Locale; Età minima per il conseguimento: 18 anni. L’esame si svolge su un veicolo appositamente adattato alle esigenze del candidato.

Come si consegue la patente B

Per prendere la patente B occorre superare un esame di teoria e un esame di guida. L’esame di teoria, a scheda quiz, prevede 40 domande con risposte “Vero” o “Falso”: sono ammessi 4 errori, chi sbaglia più domande deve ripetere la prova dopo almeno 1 mese. Superato l’esame di teoria si ottiene il foglio rosa: quando si dimostra di avere effettuato almeno 6 ore di esercitazioni di guida obbligatorie con una vettura dell’autoscuola e un istruttore professionista abilitato al proprio fianco, ci si può presentare all’esame di guida vero e proprio. La prova pratica per la patente B deve durare almeno 25 minuti, e comporta la valutazione della preparazione del candidato alla guida del veicolo, le sue capacità nel compiere le manovre in modo corretto e il comportamento al volante nelle strade pubbliche.

I neopatentati, cioè chi è in possesso di patente B da meno di 3 anni, non possono guidare autoveicoli con rapporto peso/potenza superiore a 55 kW per tonnellata, oppure veicoli di categoria M1 (cioè per trasporto persone) fino a 70 kW/t. C’è una deroga: per il primo anno di patente, è possibile guidare un veicolo che supera i limiti di peso/potenza elencati se a fianco del neopatentato siede una persona di età fino a 65 anni e che possiede la patente B o superiore da almeno 10 anni.

Patenti C

L’elenco delle varie categorie.

Patente C

tutti i veicoli che richiedono la patente B, gli autoveicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche con traino di un rimorchio leggero (fino a 750 kg); Età minima per conseguirla: 21 anni, oppure 18 anni se nello stesso tempo si consegue la CQC per trasporto di cose con formazione ordinaria.

Patente C1

tutti i veicoli con patente B, gli autoveicoli per trasporto di cose aventi massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate (anche con traino di un rimorchio leggero), le macchine operatrici eccezionali; Età minima di conseguimento: 18 anni, o 21 anni per la guida di automezzi oltre 3,5 tonnellate.

Patente CE

gli autoveicoli con patente C e rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata di oltre 750 kg; Età minima per conseguirla: 21 anni;

Patente C1E

per la guida di complessi di veicoli formati da un autoveicolo con patente C1 e un rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg (la massa complessiva dei veicoli non deve essere superiore a 12 tonnellate), un autoveicolo conducibile con patente B con rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate: anche in questo caso, la massa complessiva dei veicoli non deve superare 12 tonnellate; Età minima per il conseguimento: 18 anni.

Come prendere la patente C

Il tempo limite per conseguire la patente C è di sei mesi e due tentativi (esame di teoria) e, ottenuto il foglio rosa, un anno e tre tentativi per l’esame di guida. Per conseguire la patente C è necessario essere già in possesso della patente B. Il candidato deve superare un esame di teoria a quiz (40 domande a risposta “Vero” o “Falso” da completare in 40 minuti, margine di 4 errori per superarlo positivamente oppure 20 domande in 20 minuti e 2 errori se si è già in possesso di patente C1) e una prova pratica. Quest’ultima si divide in tre fasi: domande e regolazione dei comandi di guida, manovre e guida nel traffico.

Patenti D

Riassumiamo le categorie relative.

Patente D

di autoveicoli per trasporto persone con più di otto posti a sedere oltre al conducente, e con un rimorchio leggero (cioè con massa massima autorizzata fino a 750 kg); Età minima: 21 anni se insieme si consegue la CQC per trasporto persone, oppure 24 anni, previo possesso della patente B.

Patente D1

autoveicoli per trasporto persone con più di 8 e fino a 16 posti a sedere oltre al conducente, anche con traino di un rimorchio leggero; Età minima per il suo conseguimento: 21 anni, e si deve essere già in possesso di patente B.

Patente D1E

se si vuole condurre complessi di veicoli formati da una motrice conducibile con patente D1 e un rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg; Età minima per il conseguimento: 21 anni, e si deve essere già in possesso di patente D1.

Patente DE

di complessi di veicoli formati da una motrice conducibile con patente D e un rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata di oltre 750 kg; Età minima per conseguirla: 21 anni se insieme si consegue la CQC persone, oppure 24 anni, ed essere già in possesso di patente D.

Come si consegue la patente D

Il conseguimento della patente D è subordinato al superamento di un esame di teoria e una prova pratica di guida. L’esame di teoria si svolge in modalità a quiz, con 40 domande da completare in 40 minuti e un massimo di 4 errori (se non si supera l’esame al primo tentativo, l’eventuale ripetizione deve essere effettuata almeno 1 mese e 1 giorno dopo, e fino a 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della domanda in Motorizzazione. L’esame di guida deve durare almeno 45 minuti.

Patente E

Più che una patente vera e propria, è una estensione: si aggiunge alla patente B, alla patente C o alla patente D per la guida di complessi di veicoli con traino di rimorchio o semirimorchio che supera 750 kg di massa massima autorizzata.

Modalità di conseguimento patente E

Per ottenere la patente E, chi è titolare di patente B ottenuta prima del 1 dicembre 2013 o di patente C,C1, D oppure D1 conseguita prima del 1 marzo 2015 deve superare un esame orale di teoria e una prova pratica di guida.