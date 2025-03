Un drammatico incendio di camion ha scosso la Pedemontana Veneta lunedì 24 marzo, causando la morte di ben 92.000 pulcini morti. L’incidente, avvenuto intorno alle ore 17 tra gli svincoli di Bassano del Grappa, ha coinvolto un autoarticolato in viaggio dal Piemonte al Friuli. Il guasto al sistema di ventilazione del semirimorchio ha innescato le fiamme, propagatesi rapidamente, e nonostante il camionista sia riuscito a mettersi in salvo, il carico non ha avuto scampo.

Un’emergenza complessa

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente, impiegando due ore per domare le fiamme. L’incendio si è sviluppato inizialmente dal tetto del veicolo, diffondendosi rapidamente e generando fumi tossici letali per gli animali trasportati. La polizia stradale ha collaborato alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area. Secondo le prime indagini, il malfunzionamento del sistema di ventilazione è la causa principale, ma ulteriori accertamenti sono in corso per verificare le condizioni di manutenzione del mezzo.

Trasporto animali: un tema critico

L’episodio ha sollevato interrogativi significativi sulle condizioni di sicurezza nel trasporto animali. Le associazioni animaliste chiedono una revisione delle normative, sottolineando la necessità di controlli più rigorosi sui mezzi adibiti al trasporto di esseri viventi. Questo tragico evento non rappresenta solo un danno economico per l’azienda proprietaria, ma anche una grave questione etica e ambientale, aggravata dai problemi legati allo smaltimento dei resti.

Impatto sulla viabilità

L’incidente del camion ha causato pesanti disagi alla circolazione sulla Pedemontana Veneta, con lunghe code e rallentamenti. Grazie al rapido intervento delle autorità, la situazione è stata gestita evitando ulteriori complicazioni, consentendo una graduale ripresa del traffico.

Le indagini continueranno nelle prossime settimane per determinare eventuali responsabilità e per sviluppare misure preventive che possano scongiurare tragedie simili in futuro.