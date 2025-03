Dieci morti in soli 10 chilometri nel 2023. Un tratto stradale soprannominato “La strada della paura”. Un tentativo di soluzione innovativo con strisce rosse per vietare i sorpassi. Numeri e fatti che raccontano l’emergenza sicurezza stradale sulle strade europee e le nuove strategie per contrastarla.

Strisce rosse: che significano

Le strisce rosse stanno facendo la loro comparsa in diverse aree della Spagna, in particolare sulla A35 nei pressi di Malaga, con l’obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti. Questa segnaletica stradale speciale, dal colore particolarmente visibile e d’impatto, serve a indicare in modo inequivocabile il divieto di sorpasso nelle zone considerate ad alto rischio.

Si tratta di un esperimento che potrebbe presto varcare i confini spagnoli. L’iniziativa si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per l’aumento degli incidenti stradali in molti paesi europei, Italia compresa, dove il governo ha recentemente inasprito le sanzioni attraverso una riforma del Codice della Strada.

Come cambia la segnaletica stradale

L’efficacia di questa soluzione è ancora in fase di valutazione. Le autorità spagnole stanno monitorando attentamente i primi risultati per determinare se questa segnaletica stradale riesca effettivamente a scoraggiare i comportamenti pericolosi alla guida, in particolare i sorpassi azzardati.

Va notato che l’uso delle strisce rosse non è una novità assoluta nel panorama europeo, sebbene il significato vari da paese a paese. A Londra, per esempio, indicano specifiche restrizioni alla sosta, dimostrando come la stessa soluzione possa essere adattata alle diverse esigenze locali.

Se i dati confermeranno l’efficacia di questa misura nel ridurre gli incidenti, è probabile che anche l’Italia e altri paesi europei possano considerare l’adozione di questa segnaletica stradale innovativa, contribuendo a un approccio più uniforme e riconoscibile alla sicurezza stradale in tutta Europa.