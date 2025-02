“Il diritto alla salute non può essere un optional né un motivo di discriminazione”, denunciano i sindacati spagnoli dopo la controversa decisione di Stellantis Spagna di sospendere i benefit aziendali nei suoi stabilimenti iberici.

Stellantis, niente bonus ai dipendenti in Spagna

La casa automobilistica ha annunciato uno stop indefinito ai bonus extra, del valore di circa 1.700 euro annui, per i dipendenti degli stabilimenti in Galizia, Madrid e Aragona, compresa la rete di vendita. La decisione è stata presa in seguito a una sentenza Vigo, emessa dal Tribunale Sociale della città, che ha riconosciuto pratiche discriminatorie dell’azienda nei confronti dei lavoratori temporaneamente inabili per motivi di salute.

La vicenda ha origine da un accordo sindacale per il quadriennio 2024-2027 che prevedeva bonus legati agli utili aziendali. Nel documento era inclusa una clausola che permetteva all’azienda di sospendere i pagamenti in caso di sentenze sfavorevoli. Proprio questa disposizione è stata utilizzata da Stellantis Spagna dopo il verdetto, scatenando l’immediata reazione delle organizzazioni dei lavoratori.

I sindacati sono in rivolta

Ad aggravare ulteriormente il clima è stata la modalità di comunicazione scelta dall’azienda: i dipendenti hanno appreso della sospensione dei benefit dipendenti attraverso i media, senza alcun confronto preventivo con le rappresentanze sindacali. Queste ultime hanno richiesto un tavolo di confronto urgente per discutere il ripristino dei bonus.

La denuncia iniziale era stata presentata dal sindacato CUT, che aveva evidenziato comportamenti discriminatori, sia diretti che indiretti, verso i lavoratori in malattia. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre criticato aspramente le clausole contrattuali, definendole “abusive”, soprattutto per l’assenza di quote proporzionali in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Il braccio di ferro tra azienda e sindacati prosegue, con questi ultimi che minacciano mobilitazioni mentre Stellantis mantiene ferma la propria posizione. Gli effetti di questa controversia potrebbero estendersi ad altri stabilimenti del gruppo, mettendo in discussione gli attuali modelli di relazioni industriali.