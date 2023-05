Auto elettrica in fiamme dopo essere finita sott’acqua

Ieri alle 7.30 di mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti presso la concessionaria Destauto di Fornace Zarattini a causa di un incendio che ha riguardato una vettura elettrica andata in corto circuito. Riccardo Minghetti, proprietario della concessionaria, ha illustrato la dinamica di quanto successo, tranquillizzando clienti e possessori di auto elettriche: “L’evento straordinario che è avvenuto in Romagna, cioè la terribile alluvione, ha causato a sua volta un altro evento straordinario, in un’auto elettrica”.

Un’auto elettrica in fiamme in una concessionaria dopo che nei giorni scorsi era stata sommersa dall’acqua

Ovvero non hanno assolutamente alcun tipo di difficoltà. Il problema specifico, sul quale sono intervenuti i vigili del fuoco, è stato invece causato dal fatto che, l’auto in questione, è stata sommersa dall’acqua per uno o più giorni, senza peraltro muoversi. Minghetti ha infatti rivelato un retroscena importante che, con previdenza, era stato predisposto dai Vigili del Fuoco nella gestione dell’alluvione. Il proprietario della concessionaria ha ricordato che nei giorni precedenti i Vigili del fuoco hanno chiesto un elenco di tutti gli EV presenti nelle concessionarie del gruppo al fine di evitare problemi di questo tipo. Inoltre sono state anche messe in atto alcune misure preventive relative ad auto ibride o elettriche rimaste sott’acqua a lungo.

I concessionari e i soggetti privati possessori di auto elettriche o ibride finite sott’acqua a causa del maltempo dei giorni scorsi, o che si trovano in ambienti particolarmente umidi, devono adottare alcune misure preventive a tutela della pubblica incolumità. In particolare, tali veicoli (ovviamente non genericamente tutti quelli elettrici e ibridi), devono essere posti per 15 giorni in stato ‘quarantena’, devono cioè essere tenuti all’esterno lontano da edifici o da altri veicoli.