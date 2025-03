BYD Tang: un nuovo gioiello cinese nel segmento premium dei SUV elettrici, debutta sul mercato italiano con un prezzo di 72.950 euro. Questo veicolo sorprende per le sue caratteristiche di lusso e tecnologia avanzata, presentandosi in un’unica versione full optional.

Le caratteristiche

Con una lunghezza di 4,97 metri e un peso superiore a 2.600 kg, il SUV offre prestazioni straordinarie grazie alla doppia motorizzazione elettrica, che eroga una potenza complessiva di 517 CV. Questa configurazione permette al veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi, garantendo dinamismo e agilità.

Il cuore tecnologico del veicolo è rappresentato dalla Blade Battery, una batteria al litio-ferro-fosfato sviluppata da BYD. Con una capacità di 108,8 kWh, assicura un’autonomia di 530 km secondo il ciclo WLTP. Inoltre, la ricarica veloce in corrente continua fino a 170 kW consente di passare dal 30% all’80% della capacità in soli 45 minuti.

Gli interni di lusso sono progettati per offrire un’esperienza premium, con spazio per sette passeggeri. I sedili in pelle Nappa includono funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio, mentre il bagagliaio varia da 235 litri con sette posti attivi a 940 litri nella configurazione a cinque posti.

La tecnologia di bordo è altrettanto avanzata, con un touchscreen rotante da 15,6 pollici e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Il sistema multimediale, supportato da un processore Qualcomm, integra Android Auto e Apple CarPlay. L’impianto audio Dynaudio con 12 altoparlanti e la ricarica wireless da 50W per dispositivi mobili completano l’offerta tecnologica.

Massimo punteggio nella sicurezza

Infine, sul fronte della sicurezza, il SUV ha ottenuto il massimo punteggio nei test EuroNCAP. È dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo, mantenimento della corsia e monitoraggio degli angoli ciechi, confermando l’attenzione di BYD alla protezione degli occupanti.

Con questa proposta, BYD punta a imporsi come un serio concorrente nel mercato europeo dei SUV elettrici premium, offrendo un mix di prestazioni elevate, innovazione tecnologica e comfort esclusivo.