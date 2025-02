“La tecnologia avanzata non è più un privilegio per pochi”. Con queste parole, Wang Chuanfu, CEO di BYD, ha annunciato una rivoluzione nel settore automotive: la casa automobilistica cinese integrerà sistemi di guida autonoma avanzata anche nelle sue auto elettriche più economiche, con prezzi a partire da soli 9.270 euro.

BYD si affida a DeepSeek

La svolta è resa possibile grazie alla partnership con DeepSeek e al suo innovativo sistema God’s Eye, che verrà implementato su ben 21 modelli di veicoli elettrici BYD. Questo rappresenta un cambiamento significativo, considerando che finora la guida autonoma era riservata quasi esclusivamente a veicoli premium con costi superiori ai 30.000 euro.

Tra i modelli che beneficeranno di questa tecnologia spicca la Seagull, l’auto elettrica entry-level di BYD, disponibile a un prezzo di 69.800 yuan. Questa scelta strategica non è casuale: il 70% delle auto vendute in Cina ha un prezzo inferiore ai 100.000 yuan, equivalenti a circa 13.700 dollari.

Il sistema God’s Eye è una certezza

Il sistema God’s Eye utilizza algoritmi di intelligenza artificiale all’avanguardia per elaborare dati in tempo reale, offrendo prestazioni elevate nel riconoscimento degli ostacoli, nella gestione del traffico e nella navigazione autonoma, anche in scenari complessi.

Questa democratizzazione della guida autonoma rappresenta una sfida diretta a Tesla e agli altri costruttori premium. BYD dimostra così di poter fornire tecnologie innovative a prezzi accessibili, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato delle auto elettriche.

Fedele al proprio motto “Build Your Dreams”, l’azienda cinese sta ridefinendo gli standard del settore automotive, combinando mobilità elettrica, sicurezza e tecnologia avanzata in un pacchetto accessibile a un pubblico sempre più ampio, sia sul mercato domestico che a livello internazionale.