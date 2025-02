Ben 61 gradi di temperatura esterna, 83 gradi sulle maniglie delle portiere e un’autonomia ridotta del 13%: sono i numeri impressionanti emersi dal test estremo di una Tesla Model X nella Death Valley, che ha messo in luce i limiti delle auto elettriche nelle condizioni climatiche più avverse.

Sfida incredibile per la Tesla Model X

Un content creator americano ha deciso di sfidare uno dei luoghi più torridi del pianeta per verificare le reali prestazioni del suo veicolo elettrico del 2017. La prova, iniziata alle 9 del mattino con già 43 gradi, ha evidenziato diverse criticità del mezzo, specialmente nel sistema di gestione termica.

Il test ha rivelato come le temperature estreme possano compromettere significativamente le prestazioni delle batterie auto elettriche. Il sistema di raffreddamento della vettura ha faticato a mantenere la temperatura ottimale della batteria, anche quando il veicolo era semplicemente parcheggiato. L’autonomia è precipitata da 300 a 260 chilometri in poche ore di esposizione al caldo estremo.

La vettura elettrica ha rischiato di perdere i pezzi

La sfida ha evidenziato problematiche anche a livello di sicurezza e comfort. Le componenti metalliche esterne hanno raggiunto temperature pericolose per il contatto umano, rendendo problematico persino l’accesso al veicolo. Gli studi confermano che le alte temperature influiscono più negativamente delle basse sulle prestazioni delle batterie agli ioni di litio, con riduzioni dell’autonomia auto elettriche che possono toccare il 30%.

Per preservare l’efficienza delle auto elettriche in condizioni simili, gli esperti raccomandano alcune precauzioni: privilegiare la ricarica in zone ombreggiate o climatizzate, moderare l’utilizzo del condizionatore e programmare soste strategiche per permettere il raffreddamento della batteria.

Questa prova estrema ha dimostrato che, nonostante gli innegabili progressi tecnologici, le auto elettriche come la Tesla Model X devono ancora superare importanti sfide legate alle condizioni ambientali più severe, spingendo i costruttori a sviluppare soluzioni sempre più efficaci per la gestione termica delle batterie. Bisogna ancora lavorare sodo.