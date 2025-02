Tesla registra un crollo delle vendite nei principali mercati europei a gennaio 2025, con cali significativi: -59% in Germania, -63% in Francia e un drastico -12% nel Regno Unito. Questi numeri contrastano nettamente con la crescita del 54% del settore dei veicoli elettrici nel suo complesso.

Tesla, il colosso americano in crisi

Il colosso americano delle auto elettriche sta attraversando una fase critica in Europa, evidenziata da un drastico calo delle immatricolazioni. In Germania, la situazione è particolarmente grave: le nuove registrazioni sono scese a soli 1.277 veicoli, segnando il minimo degli ultimi due anni e mezzo.

Le cause di questa debacle sono molteplici. Da un lato, pesano le controverse posizioni politiche del CEO Elon Musk, che ha sollevato polemiche in Germania per il suo sostegno al partito di estrema destra AfD e per dichiarazioni considerate inopportune alla vigilia dell’anniversario della liberazione di Auschwitz. Dall’altro, l’azienda sta affrontando significativi problemi produttivi, tra cui l’aggiornamento delle linee per il rinnovato Model Y e difficoltà nella gestione delle scorte.

Le difficoltà in Europa

La crisi non si limita al mercato Europa. Negli Stati Uniti, in particolare in California, Tesla ha registrato un declino costante delle vendite per quattro trimestri consecutivi, con il Model 3 che ha subito una contrazione del 36% nel 2024. Inoltre, le tensioni geopolitiche e la minaccia di dazi sui veicoli elettrici europei ventilata dal neopresidente Trump complicano ulteriormente il quadro, mentre Musk cerca di stringere rapporti più stretti con l’amministrazione.

In un mercato globale sempre più competitivo, dove i costruttori tradizionali accelerano la transizione verso l’elettrico, Tesla si trova a dover affrontare una fase di profondo ripensamento della propria strategia commerciale e produttiva.