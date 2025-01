Elon Musk dorme in ufficio, da Tesla alla Casa Bianca

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di 400 miliardi di dollari, ha trasformato il suo ufficio presso il Dipartimento di efficienza governativa in una residenza operativa, lavorando e dormendo senza sosta all’interno dell’Eisenhower Executive Office Building.

Elon Musk, approccio in stile Tesla

L’eccentrico imprenditore, già noto per le sue abitudini di lavoro estreme, ha riproposto lo stesso modello che lo aveva contraddistinto nei primi anni di Tesla, quando dormiva sotto la scrivania per dimostrare la sua dedizione totale all’azienda.

La sua presenza costante negli uffici governativi segue un periodo trascorso a Mar-a-Lago, la residenza del presidente Donald Trump in Florida, e coincide con un momento di grande crescita per i suoi affari. Dopo aver contribuito con 250 milioni di dollari alla campagna di rielezione di Trump, il patrimonio Musk ha registrato un incremento del 77%.

Il privilegio di dormire nella camera Lincoln

Il rapporto privilegiato con l’amministrazione americana è evidenziato anche dall’invito, riportato da Wired, a utilizzare la storica camera Lincoln alla Casa Bianca. Questo privilegio sottolinea il ruolo sempre più centrale di Musk nelle dinamiche politiche degli Stati Uniti.

Lo stile di vita spartano adottato negli uffici governativi, sebbene coerente con la sua filosofia lavorativa di essere sempre presente per i collaboratori, ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità di tale approccio nel lungo periodo. Musk, tuttavia, rimane fedele alla sua visione, sostenendo che una presenza fisica costante è fondamentale per dimostrare un impegno totale. La parabola dell’imprenditore sudafricano rappresenta un caso unico di fusione tra potere economico e politico, in cui ambizione personale e strategie governative si intrecciano, ridefinendo i confini tra settore privato e pubblico nella gestione dell’innovazione tecnologica americana.