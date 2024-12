BYD Seagull: l’elettrica più venduta in Cina avvistata in Europa

BYD, gigante cinese nel settore delle auto elettriche, continua la sua espansione in Europa con il lancio della BYD Seagull, una compatta che segna il debutto del marchio nel segmento delle city car. Dopo diversi mesi di attesa, la Seagull è stata recentemente fotografata durante gli ultimi test di collaudo in Europa (Belgio). Il debutto ufficiale del modello è previsto per il 2025, ma inizialmente sarà disponibile solo in alcuni mercati selezionati. Non è ancora certo se l’Italia sarà tra questi, ma la sfida a modelli come la Citroën e-C3, la Fiat Panda elettrica e la Renault 5-Tech è già lanciata.

La BYD Seagull è una vettura compatta, lunga solo 3,78 metri con un passo di 2,5 metri, che punta a conquistare una clientela giovane e dinamica alla ricerca di un’auto elettrica economica e pratica. La Seagull è dotata di un motore da 75 CV e offre due varianti di batteria LFP con capacità da 30,1 kWh a 38,9 kWh, garantendo autonomie tra i 305 e i 405 km, a seconda della versione scelta. Questo la rende perfetta per la guida urbana e per brevi viaggi extraurbani, con prestazioni in linea con quelle delle principali concorrenti.

In Cina, la Seagull è già in vendita a un prezzo molto competitivo di circa 9.180 euro al cambio attuale (ed la city car elettrica più venduta), una cifra che, in Italia, sarebbe sufficiente solo per acquistare una piccola city car come la Fiat Topolino, ma priva degli incentivi che oggi non sono più disponibili. Nonostante ciò, si prevede che in Europa, e in particolare in Italia, il prezzo della Seagull si aggiri intorno ai 20.000 euro. Con queste cifre, BYD si prepara a mettere sotto pressione i principali rivali, come la Citroën e-C3 e altri modelli di city car elettriche, che dovranno rispondere a questa nuova, agguerrita competitrice.