BYD raggiunge quota 9 milioni di veicoli a nuova energia

BYD, marchio cinese specialista nella produzione di veicoli a nuova energia e di batterie, celebra il traguardo del suo novemilionesimo veicolo a nuova energia, diventando così il primo produttore di auto nel globo a raggiungere questo status. Il veicolo numero 9 milioni è un esemplare della supercar elettrica YangWang U9, è stato prodotto nello stabilimento BYD di Shenzhen-Shanwei il 25 settembre 2024.

Un traguardo fondamentale

Per celebrare questo traguardo si è tenuta una cerimonia presso la fabbrica. Un traguardo ancor più importante se si considera che è stato raggiunto a soli due mesi dalla produzione dell’ottomilionesimo veicolo a nuova energia, a dimostrazione dell’accelerazione della divisione automobilistica di BYD.

Nel 2024, le vendite di veicoli BYD sono migliorate a livelli record. Le vendite di autovetture hanno raggiunto 1,607 milioni di unità nella prima metà dell’anno, consolidando la posizione del marchio come primo venditore al mondo di veicoli a nuova energia. La YangWang U9, modello di punta del marchio di veicoli di lusso a nuova energia di BYD, rappresenta perfettamente l’eccellenza tecnologica raggiunta ed è la massima espressione dell’industria automobilistica cinese, poiché combina tecnologia all’avanguardia, maestria artigianale e un’qualità con prestazioni eccezionali.

BYD continua la sua ascesa

L’attività di BYD nel mercato automobilistico mondiale prosegue nel crescere a ritmo sostenuto, non soltanto grazie alle considerevoli e crescenti vendite in Cina, ma anche al rapido allargamento delle esportazioni in mercati ad elevato potenziale come Brasile, Messico ed Europa. Nel secondo trimestre di quest’anno, BYD ha scalato le classifiche del settore diventando il settimo produttore di auto al mondo, mentre la sua forza lavoro è cresciuta fino a superare i 900.000 dipendenti, compresi oltre 100.000 ingegneri, a dimostrazione dell’impegno costante di BYD nella ricerca e nello sviluppo. L’azienda continua a depositare una media di 30 richieste di brevetti al giorno e, a tutto luglio 2024, ne ha depositati più di 30.000. Un’ascesa che sembra non arrestarsi.