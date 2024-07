BYD, il gruppo automobilistico cinese noto per i suoi veicoli elettrici e ibridi, ha deciso di ampliare la sua presenza in Europa introducendo il marchio Denza. Questa nuova strategia non si limiterà ai modelli BYD già conosciuti, ma includerà anche una gamma di auto elettriche e ibride sotto il marchio Denza. Il debutto ufficiale è avvenuto al recente Salone di Monaco, dove è stata presentata la Denza D9, un MVP (Multi-Purpose Vehicle) di lusso destinato a competere con modelli come la Mercedes Classe V.

Un nuovo player nel segmento premium

Il lancio del marchio Denza in Europa segna l’introduzione di una serie di veicoli di alta gamma, pensati per competere con brand affermati come BMW, Audi e Mercedes. Il primo modello previsto per il mercato occidentale è la Denza Z9 GT, una station wagon di lusso che punta su comfort e prestazioni. La data di lancio precisa non è ancora stata comunicata, ma Yi Sun, responsabile delle operazioni europee, ha dichiarato alla rivista Autocar che il brand è attualmente focalizzato sulla creazione di una rete di concessionari adeguata.

La joint venture tra BYD e Mercedes

Denza è nato come joint venture 50:50 tra BYD e Mercedes, ma ora è controllato al 90% da BYD. Sotto questo marchio, BYD ha intenzione di commercializzare anche i modelli noti in Cina come Fangcheng Bao, caratterizzati da forme squadrate e ottime capacità offroad. Questi modelli saranno disponibili in versioni elettriche o ibride plug-in.

Focus sulla Denza Z9 GT

La Denza Z9 GT ha riscosso un notevole successo in Cina grazie a caratteristiche particolarmente apprezzate nel Paese, come l’ampia abitabilità posteriore e la presenza di due frigoriferi, uno dei quali con una capacità di 10 litri dedicato ai passeggeri della seconda fila. Oltre a refrigerare, questi scomparti possono anche scaldare cibi e bevande fino a 50 gradi.

La Denza Z9 GT misura 5,18 metri in lunghezza e ha un passo di 3,13 metri. È disponibile sia in versione completamente elettrica che ibrida. La versione elettrica è equipaggiata con la nuova Blade Battery di BYD, che promette un’autonomia di 1.000 km, e dispone di tre motori elettrici (uno anteriore e due posteriori) per una potenza totale di 965 CV. La versione ibrida plug-in monta un motore 2.0 turbo benzina, abbinato a una batteria Blade da 38,5 kWh che consente di viaggiare a zero emissioni per oltre 150 km, con una potenza complessiva simile alla versione elettrica.