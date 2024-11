Bugatti Tourbillon: il primo rombo dal vivo del suo motore V16 | Video

Un video pubblicato su YouTube ci consente di gustare, per la prima volta, il sound della nuova Bugatti Tourbillon, ripresa in azione durante uno dei test di messa a punto del modello, ancora allo stadio di prototipo. Teatro delle riprese, l’impianto di prova di Rimac a Zagabria, in Croazia. Nonostante l’auto sia tenuta ben sotto i suoi stratosferici limiti prestazionali, l’unità propulsiva libera questa parziale energia dei suoi muscoli con una voce profonda e cavernosa, di timbro sportivo. Ne derivano tonalità di scarico decisamente migliori di quelli della precedente Chiron, meno gratificante sul piano sonoro. Penso che ad alti regimi possa regalare dei buoni acuti, sempre coinvolgenti per gli appassionati. Nei pressi dei 9.000 giri al minuto l’esperienza uditiva si annuncia maestosa e viscerale.

La nuova Bugatti Tourbillon alza ulteriormente l’asticella ingegneristica delle hypercar alsaziane, portandola ad un livello mai visto prima. Tanta la strada percorsa da quando, nel 2004, fu lanciata la Veyron, prima vettura stradale a superare la soglia dei 1.000 CV di potenza. Poi fu il turno della Chiron, con 1.500 CV al servizio delle performance. Entrambe dotate di un W16 quad-turbo da 8.0 litri.

Ora giunge la nuova nata, spinta da un motore V16 aspirato da 8.3 litri, progettato con l’aiuto di Cosworth, abbinato a tre cuori elettrici, per una potenza complessiva di 1.800 CV. Una cifra enorme, che si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 2 secondi netti, da 0 a 200 km/h in meno di 5 secondi, da 0 a 300 km/h in meno di 10 secondi. Per toccare i 400 km/h, con partenza da fermo, dovrebbero bastare meno di 25 secondi. Probabile che la Bugatti Tourbillon possa infrangere la barriera dei 500 km/h. Come ogni auto moderna del marchio di Molsheim, anche qui le forme, per quanto belle e seducenti, sono “plasmate dalla velocità”, con l’obiettivo di conseguire altissimi livelli di deportanza. Il post odierno, però, si focalizza sul sound. A voi il video che ve lo fa sentire, anche se a passeggio…o quasi.

