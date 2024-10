2 Bugatti Chiron si scontrano: è l’incidente più costoso del 2024?

Il possesso di auto costose come le Bugatti dovrebbe rendere ancora più attenta la guida, ma non sempre succede, specie nei raduni. I meeting di supercar, con una certa frequenza, generano atteggiamenti spavaldi in alcuni partecipanti, mettendo in cattiva luce anche gli altri. In occasione del Bugatti Grand Tour Morocco 2024, l’imprudenza di una coppia di owner si è tradotta in un incidente spaventoso.

Probabilmente è il crash più costoso dell’anno, ma francamente ci interessano di più le condizioni del camionista, coinvolto suo malgrado nella miscela. Di lui non si hanno notizie, mentre le persone a bordo delle hypercar stanno bene. Speriamo non si sia fatto male.

Teatro dei fatti la strada che collega Tangeri e Tetouan, attraversata dal corteo di auto alsaziane, durante il loro giro turistico sulle vie panoramiche del Marocco. L’evento ha preso una piega imprevedibile quando due Bugatti Chiron si sono scontrate nel corso di una manovra di sorpasso del mezzo pesante, eseguita in simultanea e senza i dovuti accorgimenti di buon senso.

Nei fotogrammi offerti dal video si nota a distanza la Super Sport argentata scartare a sinistra, per cercare di superare sia la Pur Sport bianca che il camion, ma il tizio al volante dell’altra auto ha la stessa idea, per liberarsi del mezzo pesante. Il contatto fra le due hypercar è inevitabile. Una di queste finisce in un fosso, mentre l’altra resta in strada, ferita anche lei.

Il camionista, per aiutare la manovra vista agli specchietti, sulla stretta strada in cui questa si consuma, sposta il suo veicolo verso il ciglio destro dell’arteria viaria, finendo fuori corsia e ribaltandosi su un lato. Costosi i danni patiti dalle Bugatti Chiron, soprattutto da quella argentata, ma ci conforta che gli occupanti se la siano cavata senza ferite. Non sappiamo in che condizioni versi il camionista, cui va il nostro principale interesse. Speriamo non si sia fatto male.

