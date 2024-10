Una Bugatti Centodieci vince il concorso Villa La Massa Excellence 2024

La seconda edizione del concorso d’eleganza Villa La Massa Excellence, organizzata in collaborazione con gli specialisti di Canossa, è stata baciata dal Sole, regalando agli ospiti una tela di atmosfere e di colori ancora più seducente. Gli onori della gloria sono andati a una Bugatti Centodieci del 2023, di proprietà dello svizzero Fritz Burkard, che si è aggiudicata la “Coppa d’Oro Villa La Massa”.

L’appuntamento ha richiamato 22 auto da sogno sui grandi prati della struttura ricettiva toscana, di proprietà del Gruppo Villa d’Este. Non vetture qualunque, ma sportive della fascia più alta, prodotte dal 1990 in poi. Quella della casa alsaziana si è imposta nelle simpatie della giuria, come Best of Show. La premiazione è avvenuta durante la cena di gala, nella suggestiva cornice del ristorante stellato “Atto” di Vito Mollica a Palazzo Portinari Salviati, nel cuore di Firenze.

Qui, nella Classe “Innovazione”, un riconoscimento è andato anche alla Pininfarina Battista, unica auto elettrica del gruppo. Altri trofei minori sono stati assegnati nel corso della serata. La vincitrice assoluta del concorso Villa La Massa Excellence 2024 è stata, come dicevamo, la Bugatti Centodieci. A lei il successo nell’evento toscano, che si è concluso nella giornata di domenica 13 ottobre, quando è andato in scena un tour spettacolare nel Mugello, attraverso i leggendari passi della Futa e del Giogo.

La hypercar alsaziana spinge le performance a un livello superiore rispetto ai parametri ordinari. Il vigore dinamico giunge da un poderoso motore W16 quadriturbo di 8.0 litri, con 1.600 CV al servizio del piacere. Le prestazioni sono da urlo, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.4 secondi, da 0 a 200 km/h in 6.0 secondi e da 0 a 300 km/h in 13.1 secondi. Spaziale la punta velocistica, limitata elettronicamente a 380 km/h. Il look della Bugatti Centodieci, che ha inciso in modo significativo sul successo al concorso Villa La Massa Excellence 2024, si ispira a quello della EB110, l’auto della rinascita del marchio, ad opera di Romano Artioli.