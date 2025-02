Bugatti Mistral, il canto del cigno del possente motore W16: hypercar da sogno

La potenza assoluta incontra l’esclusività: 1600 cavalli, 454 km/h di velocità massima, due esemplari unici appena consegnati. Sono i numeri che segnano il debutto su strada della Bugatti Mistral, l’ultima hypercar del costruttore francese equipaggiata con il leggendario motore W16.

Bugatti Mistral, un sogno per pochi

La casa automobilistica di Molsheim ha avviato le consegne di questa esclusiva roadster, segnando un momento storico per il marchio. I primi due esemplari, caratterizzati da personalizzazioni uniche, rappresentano l’apice dell’artigianato automobilistico di lusso.

Il primo modello si presenta in una sofisticata livrea Black Carbon con inserti Bugatti Light Blue Sport, mentre gli interni abbinano pelle blu chiaro a elementi in carbonio opaco. Il secondo esemplare sfoggia invece una elegante colorazione White Glacier, impreziosita da dettagli in Blue Carbon e Italian Red, con interni in tonalità bianca e ricercate cuciture Lake Blue.

Come canta quel motore

Cuore pulsante della Mistral è l’iconico motore W16 quadri-turbo da 8,0 litri, un capolavoro ingegneristico capace di sprigionare 1600 cavalli. Le prestazioni sono da record: la vettura ha stabilito il primato mondiale di record velocità per auto scoperte, toccando i 282 mph (454 km/h) sul circuito tedesco di Papenburg.

Questa hypercar rappresenta il culmine dell’era W16 per Bugatti, combinando tecnologia all’avanguardia e design senza compromessi. Ogni dettaglio, dalla carrozzeria agli interni, testimonia l’eccellenza del marchio francese nel campo delle auto di ultra-lusso.

Con la Mistral, Bugatti celebra la fine di un’epoca gloriosa prima di intraprendere nuove sfide tecnologiche, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’automobilismo di prestigio.