Bugatti apre i nuovi showroom di Monaco e Vienna con la Tourbillon

Bugatti potenzia la sua rete commerciale europea, con l’apertura di 2 punti vendita nel Vecchio Continente: quello rinnovato di Monaco, in Germania, e quello di Vienna, in Austria. Il loro debutto in società avviene in un anno in cui è iniziata un’altra era nella storia del marchio, con il lancio della Tourbillon, hypercar da sogno che spinge a livelli ancora più alti i riferimenti tecnologici e prestazionali della specie.

Negli showroom di fresca inaugurazione, i clienti potranno sperimentare l’avvio di questo capitolo pionieristico, tuffandosi nel presente e nel futuro del brand alsaziano. Inglobandolo lo spirito della sportiva più recente a sua firma, lo showroom completamente rinnovato di Monaco e la splendida vetrina di Vienna offrono un’allettante finestra sulla nuova era Bugatti.

Con l’apertura iniziale del mese di marzo 2016, Bugatti Monaco era diventata la seconda sede in assoluto, dopo quella di Tokyo, a integrare lo spazio riservato alla vendita dei veicoli con una boutique lifestyle. Ora la concessionaria dà avvio a una nuova parentesi, orientata al futuro, anche se rispettosa della tradizione, con una struttura meticolosamente realizzata per riflettere la ricca tradizione, la tecnologia rivoluzionaria e lo stile senza tempo dello storico marchio francese. A dominare la scena, in questa nuova inaugurazione, la già citata Tourbillon, messa in ottimo risalto negli spazio espositivi.

Più ad est, in Austria, la rete dei concessionari Bugatti si rafforza con il complesso commerciale di Vienna, accattivante nelle sue alchimie dialettiche, per offrire un nuovo punto di riferimento nell’area, al servizio della raffinata clientela. Notevoli gli spazi offerti alla fruizione degli ospiti. Anche qui, in bella mostra per il vernissage, la recentissima Bugatti Tourbillon, fiore all’occhiello ingegneristico del marchio.

Fonte | Bugatti