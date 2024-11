Bugatti: esperienza unica per i clienti sul circuito di Las Vegas F1

Il 2024 è stato un anno importante per Bugatti, non solo per il debutto in società della nuova Tourbillon, hypercar che rappresenta al meglio le capacità tecnologiche e creative del marchio. L’altro fatto di grande rilievo, che ha segnato questi mesi, è stato il centesimo anniversario della leggendaria Type 35, l’auto da corsa di maggior successo nella storia del motorsport.

Con l’obiettivo di onorare il suo spirito, alcuni dei luoghi più glamour dell’automobilismo agonistico sono stati scelti per regalare emozioni uniche ai clienti delle sportive moderne della casa alsaziana. La tappa più recente si è svolta a Las Vegas, dove i fortunati owner hanno potuto tuffarsi nelle atmosfere della Formula 1, con alcuni giri sul circuito da Gran Premio.

Il risultato? Un’esperienza unica, che ha coinvolto tanti gioielli della line-up recente del brand, in un caleidoscopio di felici brividi sensoriali. I protagonisti dell’esaltante esperienza hanno avuto così l’opportunità unica di provare le loro straordinarie Bugatti su una pista del Circus, nell’ambito di un evento ufficiale organizzato dalla casa di Molsheim. Facile immaginare le scariche di adrenalina maturate in quel contesto.

Ben 23 modelli del marchio hanno preso parte all’appuntamento di Las Vegas, con diverse Veyron, Chiron e Divo all’appello. Il tutto nella magica cornice della capitale mondiale dell’intrattenimento, la cui energia e il cui luminoso splendore hanno regalato momenti di piacere aggiuntivo ai graditissimi ospiti, che hanno vissuto un’avventura di tre giorni davvero indimenticabile.

Ogni fase è stata organizzata al meglio, sin dall’arrivo, come meritano dei clienti speciali come quelli Bugatti. Il tutto con la magia delle corse automobilistiche ad aleggiare sempre nell’aria. Non è mancato neppure uno spettacolo pirotecnico da brivido, che ha affascinato i presenti, dando il via ai festeggiamenti, in modo scenografico.

Ciascun esemplare protagonista dell’esperienza è stato introdotto personalmente da Hendrik Malinowski, amministratore delegato Bugatti. Hotel e posti esclusivi hanno animato la tela, ma il momento clou, dal punto di vista storico e celebrativo, ha preso forma in pista, sullo stesso asfalto dove si misurano i bolidi di Formula 1. Le foto hanno catturato la magnificenza del rendez-vous e lo raccontano meglio di mille parole. Ecco perché passiamo subito la palla alla gallery. Buona visione!