Bugatti Tourbillon, la nuova costosissima e velocissima hypercar

Chiamata in questo modo per onorare il minuscolo meccanismo che mantiene la precisione negli orologi di alta gamma, la nuova Bugatti Tourbillon debutta in società 20 anni dopo il lancio della Veyron, che era l’auto stradale più potente e veloce della sua epoca. L’erede della Chiron è in procinto di prendere posto nelle linee di produzione della fabbrica di Molsheim a partire dal 2026. Tiratura limitata ad appena 250 esemplari e un prezzo base di 3,8 milioni di euro.

Motore impressionante

Il motore da 8,3 litri della Tourbillon produce 986 CV di per sé, il che lo rende uno dei motori a combustione più potenti mai installati in un’auto da strada, ma con un trio di motori elettrici forniti da Rimac – due sull’asse anteriore e uno su quello posteriore – che forniscono altri 789 CV è impressionante. In questo modo la nuova Tourbillon diventa l’auto a combustione più potente sul mercato.

I numeri parlano chiaro: la Tourbillon accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,0 secondi. A pieno regime, i 200 km/h vengono raggiunti in circa 5,0 secondi. I 300 km/h arrivano in appena 10 secondi e i 400 km/h in 25 secondi. La velocità massima è limitata a 380 km/h, a meno che non si abbia installata la speciale Speed Key. Quando questa viene attivata, la Tourbillon tiene il suo enorme alettone posteriore giù mentre la velocità sale fino a 445 km/h.

Gli interni della Bugatti Tourbillon

La chiave per mantenere intatto il fascino della Tourbillon, secondo Bugatti, è di usare un linguaggio analogico, grazie ai suoi meccanismi interni ben visibili e alla forte dipendenza dai comandi fisici. Una tecnologia che non passa mai di moda, non come gli odierni sistemi basati su touchscreen. Composti da oltre 600 minuscoli componenti e utilizzando materiali preziosi come il titanio, lo zaffiro e il rubino, i meccanismi del quadro strumenti pesano complessivamente solo 700 g e sono stati progettati con una tolleranza di non più di 50 micron (0,05 mm). Anche il funzionamento interno dei comandi sulla console centrale è particolare e, sebbene sia presente un piccolo touchscreen con funzionalità Apple CarPlay, questo è nascosto nella plancia e si attiva elettronicamente solo quando il conducente lo richiede.