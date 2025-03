Brad Pitt scende in pista, con la colonna sonora firmata da Hans Zimmer e un budget stellare da 250 milioni di dollari: ecco “F1 Movie“, l’opera che punta a rivoluzionare il cinema motori.

Con un cast di prim’ordine, un regista di successo e un investimento da capogiro, il nuovo film sulla Formula 1 debutterà nelle sale il prossimo 25 giugno. Diretto da Joseph Kosinski, già acclamato per “Top Gun: Maverick”, il film vede protagonista Brad Pitt nei panni di un ex pilota che ritorna alle competizioni per affiancare il giovane teammate interpretato da Damson Idris.

Prodotto da Apple Original Films, il progetto non ha risparmiato nulla per garantire un’esperienza cinematografica unica. Con oltre 250 milioni di dollari di budget, le riprese sono state effettuate durante veri weekend di gara su alcuni dei circuiti più celebri del campionato mondiale, offrendo un realismo senza precedenti.

Il cast di supporto è altrettanto prestigioso, includendo attori del calibro di Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies e Kim Bodnia. A impreziosire ulteriormente il progetto, la colonna sonora è affidata al leggendario Hans Zimmer, vincitore di numerosi premi Oscar, che promette di amplificare le emozioni sul grande schermo.

La trama ruota attorno alla scuderia immaginaria Apex F1, combinando l’adrenalina delle gare con un’analisi profonda delle relazioni umane e delle dinamiche interne al mondo delle corse professionistiche. L’obiettivo del regista è chiaro: trasportare gli spettatori direttamente nel cockpit, per far vivere le emozioni della Formula 1 come mai prima d’ora.

Dopo il debutto nelle sale italiane, il film arriverà nei cinema nordamericani il 27 giugno e successivamente sarà disponibile su Apple TV+. Gli appassionati di cinema e motori non dovranno attendere molto per scoprire se questa ambiziosa produzione sarà all’altezza delle aspettative, alimentate da un trailer che promette spettacolarità e un’immersione totale nel mondo della Formula 1.