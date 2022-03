BMW X7: il tuning sportivo by Manhart Performance

BMW non propone nella sua lunga gamma di modelli una versione M del possente SUV X7, ma questo non ha impedito al celebre tuner tedesco Manhart Performance di realizzarne la sua personalissima versione, che si chiama MHX7 650 ed è basata sull’attuale X7 M50i.

Di serie, l’X7 M50i è dotata di un motore V8 biturbo da 4,4 litri che eroga ben 530 CV e 750 Nm di coppia, ma Manhart ha pensato di donarle più carattere, quindi ha ottimizzato la ECU, rimosso i filtri antiparticolato benzina standard e installato un nuovo sistema di scarico sportivo con controllo delle valvole con quattro terminali di scarico in fibra di carbonio.

Maggiore potenza

Il risultato finale è un X7 che ora sforna 650 CV e 920 Nm di coppia. Sebbene Manhart non abbia rilasciato dati sull’accelerazione, non c’è dubbio che l’MHX7 650 si rivelerà ancora più veloce del modello standard e probabilmente anche più veloce dell’Alpina XB7 con i suoi 612 CV e 800 Nm di coppia. Questo grande SUV promette delle performance di grandissimo livello, capaci di stracciare anche vetture sportive che non appartengono alla sua categoria.

BMW X7 by Manhart Guarda le altre 7 fotografie →

Modifiche estetiche

Una serie di modifiche estetiche sono state apportate per dare a questa BMW un carattere ancora più arrogante. Ad esempio, Manhart ha dotato l’X7 di un nuovo set di specchietti retrovisori in fibra di carbonio, un diffusore posteriore in carbonio e uno splitter anteriore – sempre in carbonio – con piccole alette aerodinamiche.

Il tuner ha anche caratterizzato l’esterno della BMW in nero opaco e ha applicato una serie di accenti dorati brillanti. A completare le modifiche estetiche ci sono una serie di cerchi a raggi Y che misurano 23” con pneumatici 295/35. Sono state inoltre montate nuove bielle di accoppiamento per abbassare l’altezza da terra di circa 25 mm. Il risultato è una vettura sicuramente appariscente ma in grado di suscitare emozioni e garantire grandi prestazioni.