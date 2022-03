Manhart SL 800 R: upgrade da 800 CV per la spyder AMG

Il preparatore tedesco Manhart è noto per i suoi progetti basati sui modelli BMW, ma il tuner di Wuppertal ha recentemente annunciato un nuovo lavoro basato sulla Mercedes-AMG SL di nuova generazione. Si chiama Manhart SL 800 R, ed è stata presentata in anteprima con una serie di render che mettono in bella mostra le modifiche estetiche.

Pochi ritocchi estetici

Partendo dagli esterni Manhart ha aggiunto un nuovo set di cerchi Concave One a sei razze e la sua caratteristica grafica dorata a contrasto sulla vernice nera dell’auto. Il bodykit AMG era già di per sé abbastanza aggressivo, per questo Manhart si è limitata ad aggiungere un badge oscurato e una griglia Panamericana dall’aspetto più cattivo. Il tocco finale è la sospensione ribassata per un assetto ancora più sportivo.

Upgrade meccanico da 800 CV e 1.000 Nm

Sulla Mercedes-AMG SL 63 di serie il V8 biturbo da 4,0 litri produce fino a 585 CV e 800 Nm di coppia. Manhart non è però soddisfatto di quei numeri e ha in mente un upgrade meccanico della spider tedesca che ne aumenterebbe la potenza fino a 800 CV e 1.000 Nm di coppia.

Questo sarà reso possibile da un nuovo set di turbocompressori, un nuovo intercooler, un nuovo sistema di aspirazione e una riprogrammazione del software della ECU. La potenza verrà trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a nove rapporti e al sistema di trazione integrale 4Matic+. Il tuner non ha rivelato i dati sulle prestazioni, ma ci aspettiamo che la roadster modificata sia più veloce della “stock car” che accelera da 0-100 km/h in 3,6 secondi.

I proprietari della SL che desiderano gli aggiornamenti di Manhart sono invitati a esprimere il loro interesse attraverso il sito Web ufficiale, mentre ulteriori informazioni sui prezzi e nuove foto con più dettagli verranno rivelate nei prossimi mesi.