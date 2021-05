BMW X3 restyling 2021: sfuggita in rete la prima immagine

L’attuale generazione della Bmw X3 si prepara ad un imminente restyling, anticipato involontariamente da una immagine ufficiale “sfuggita” sul sito spagnolo della Casa di Monaco, prontamente condivisa su Instagram dall’utente wilcoblok.

Le novità nei dettagli

L’immagine in questione immortala la fiancata di una X3 restyling con motore termico, personalizzata con una inedita livrea verde scuro metallizzato. Osservando la foto con più attenzione è possibile apprezzare i nuovi cerchi in lega bicolori e con cinque razze doppie.

Con ogni probabilità si tratta di una versione declinata in allestimento MSport, come sottolineato dalla presenza dei badge “M” posizionati dietro i passaruota anteriori e da alcuni dettagli in nero lucido. Anche se non sono visibili in foto, questa variante dovrebbe sfoggiare numerosi elementi estetici-aerodinamici specifici, come fascione paraurti, diffuso posteriore e scarichi sportivi. Secondo indiscrezioni il restyling dovrebbe portare in dote anche nuovi proiettori anteriori e posteriori a LED, con questi ultimi bruniti.

Motori confermati

IL restyling della X3 riguarderà anche la versione 100% elettrica iX3, inoltre per quanto riguarda la gamma di propulsori termici dovrebbe essere confermata la presenza delle unità a benzina da 184, 252 e 360 CV e i diesel da 150, 190, 249 e 286 CV. In attesa di conferma la potentissima diesel M40d da 340 CV, mentre quasi certamente debutteranno in un secondo momento le versioni ad alte prestazioni un secondo “M” e “M Competition”, rispettivamente da 480 e 510 CV. LA data del debutto della nuova Bmw X3 restyling verrà comunicata nelle prossime settimane.