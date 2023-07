BMW X1: prodotto il milionesimo esemplare a Ratisbona [FOTO]

Ieri è stato un giorno molto importante per BMW nella storia quasi quarantennale dello stabilimento produttivo di Ratisbona, con il milionesimo BMW X1 uscito dalla linea di assemblaggio in tarda mattinata.

Il veicolo che celebra questa pietra miliare è più precisamente un BMW iX1 100% elettrico dipinto in Bianco Alpino. Questo modello è il più piccolo degli Sports Activity Vehicle del brand tedesco, diventando il primo modello totalmente elettrico prodotto in questa fabbrica a partire da novembre 2022.

Carsten Regent, direttore del sito, ha detto: “Il nostro iX1 dimostra come BMW sia capace di costruire veicoli elettrici altamente attraenti per la categoria premium compatta nel nostro stabilimento di Ratisbona. In quanto casa automobilistica, puntiamo sulla diversità tecnologica per soddisfare le diverse esigenze dei mercati globali. A Ratisbona, in particolare, abbiamo la capacità di produrre diversi tipi di propulsione per il BMW X1 su una singola linea di produzione – modelli con motore a combustione, sistemi ibridi plug-in, nonché con un propulsore puramente elettrico”.

Verso la fine dell’anno partirà la produzione del nuovo iX2

Il BMW iX1 xDrive30 costruito a Ratisbona è stato eletto Best Cars 2023 dalla rivista di settore Auto, Motor und Sport, con l’8,4% dei voti. Ha dominato la categoria dei SUV compatti, seguito da vicino dalla versione endotermica, anch’esso prodotto nello stesso impianto.

Dalla fine dell’anno, il sito di Ratisbona del Gruppo BMW produrrà un secondo veicolo elettrico, il nuovo BMW iX2, pensato per la classe compatta ad alto volume.

Il costruttore bavarese aveva annunciato in precedenza, nel mese di marzo, un investimento di oltre 350 milioni di euro nella produzione di veicoli a Ratisbona entro la fine dell’anno, garantendo la creazione di circa 500 nuovi posti di lavoro.

Ogni giorno, dallo stabilimento di Ratisbona escono fino a 1000 unità di Serie 1, X1 e X2, pronte per essere spedite ai clienti in tutto il mondo. Recentemente, lo stesso sito tedesco di Bimmer è diventato il primo nel settore automobilistico a livello globale ad utilizzare un processo automatizzato e digitalizzato di ispezione, lavorazione e marcatura delle superfici verniciate dei veicoli, basato su robot controllati dall’intelligenza artificiale (IA).