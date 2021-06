BMW Serie 7: le ultime indiscrezioni sulla settima generazione

Al Salone di Monaco di Baviera 2021, in programma nel mese di settembre, dovrebbe essere esposta la BMW Concept 7, ovvero la concept car che anticiperà la settima generazione della Serie 7. La versione di serie dovrebbe essere svelata nel corso del prossimo anno, ma la commercializzazione della nuova ammiraglia bavarese partirà quasi certamente nel 2023.

Le anticipazioni sulle motorizzazioni

La nuova generazione della BMW Serie 7 sarà il primo modello che condividerà la piattaforma modulare Neue Klasse, grazie a cui sarà allestita anche la configurazione a propulsione elettrica che dovrebbe adottare la specifica sigla i7 e accreditata fino a 650 CV di potenza. Il resto della gamma comprenderà le motorizzazioni a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea per la versione 740i e 4.4i V8 TwinPower Turbo per le declinazioni 750i ed M760i, più l’unità diesel 3.0d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea per le versioni 730d e 740d e due configurazioni a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.

Novità dal punto di vista stilistico

Nota anche come modello G70, la nuova BMW Serie 7 sarà riconoscibile esteticamente per il frontale in linea con la concept car 2002 Hommage esposta al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este del 2016. Infatti, avrà i fari più squadrati e sottili, la calandra a doppio rene di maggiori dimensioni e il vano portatarga nel paraurti posteriore. L’abitacolo, invece, sarà caratterizzato dalla plancia totalmente digitale, con il quadro strumenti da 12,3 pollici e il display touch screen centrale da 14,9 pollici.