BMW Serie 4 Restyling: tutte le novità

BMW ha svelato la BMW Serie 4 restyling, presentando una serie di immagini della versione coupé e della cabriolet. L’aspetto dell’auto bavarese non ha subito cambiamenti radicali. Si può notare un lieve aggiornamento che conserva l’aura premium tipica del produttore tedesco. La mascherina frontale rimane di dimensioni generose, ma appare più feroce e aggressiva. Anche il design dei gruppi ottici è leggermente più marcato, con l’adozione di fari laser per una firma luminosa ancora più distintiva (in 3D nella versione M440i), offrendo prestazioni migliorare ulteriormente.

Esternamente, la BMW Serie 4 restyling ha subito cambiamenti lievi ma significativi. La griglia a doppio rene verticale, un’icona distintiva di BMW, è stata aggiornata con un nuovo motivo decorativo e un bordo cromato opaco. I fari sono stati rinnovati con un design LED innovativo, che incorpora anabbaglianti e abbaglianti in un unico modulo, insieme a luci diurne e indicatori di direzione a forma di freccia. Su richiesta, è disponibile l’opzione per fari a matrice di LED e fari posteriori Laserlight, simili a quelli presenti sulla BMW M4 CSL.

All’interno si nota il volante dal nuovo design e le palette anch’esse di nuova concezione. La nuova BMW Serie 4 Restyling è dotata del sistema di infotainment iDrive 8.5 e del noto Display Curvo sulla plancia, che ora dispone di più funzioni. Nuovi anche i rivestimenti interni, che esaltano ancora di più l’aria lussuosa dei modelli.

In termini di propulsori, sia la versione coupé che quella cabriolet della rinnovata Serie 4 hanno in gamma motori benzina e diesel, tecnologia BMW TwinPower Turbo e un sistema Mild Hybrid da 48 V, che aumenta le prestazioni di 11 CV. Sono disponibili anche opzioni di trazione integrale.

Alla base della gamma c’è la 420i con il motore 4 cilindri da 2.0 lt da 184 cavalli e 300 Nm, seguita dalla 430i xDrive alla quale è abbinato un potenziato motore 4 cilindri da due litri con potenza di 245 CV e 400 Nm. Al top c’è l’M440i xDrive da 3 litri e 6 cilindri da 374 CV e 500 Nm. Per quanto riguarda le opzioni diesel, il potenziale acquirente può scegliere tra il due litri 420d e 420 d xDrive (trazione integrale) da 190 CV e 400 Nm e il 3 litri 430d xDrive da 286 CV e 650 Nm di coppia oppure il M440d xDrive con 340 CV e 700 Nm di coppia. Ricordiamo infine che tutte le motorizzazioni sono abbinate al cambio automatico Steptronic a otto rapporti.

Le nuove BMW Serie 4 sono dotate di serie di tecnologie avanzate per la sicurezza, che includono frenata automatica d’emergenza, cruise control adattivo e assistente al mantenimento di corsia. Inoltre, è disponibile optional il pacchetto Driving Assistant Professional, che offre funzionalità di guida assistita di livello 2 e la modalità Stop&Go per il cruise control. La dotazione standard comprende anche sensori di parcheggio e telecamera di retromarcia per facilitare le manovre.