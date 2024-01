BMW sarà la prima casa automobilistica ad usare robot umanoidi [VIDEO]

Il robot umanoide di Figure ha compiuto notevoli progressi. Lanciato per la prima volta a marzo 2023 come un robot multiuso alimentato dall’intelligenza artificiale, questo pratico assistente autonomo sta attualmente collaborando con BMW Manufacturing per migliorare il processo produttivo delle loro automobili. Al momento, non è stata ancora comunicata una data ufficiale per l’inizio effettivo del lavoro degli assistenti automatizzati presso l’impianto. Nel giugno 2023, il gruppo tedesco ha avviato la costruzione di un nuovo impianto di assemblaggio per batterie ad alta tensione a Woodruff, nella Carolina del Sud, chiamato Plant Woodruff, con i lavori di costruzione effettivamente iniziati più tardi nel corso del 2023.

BMW: presto nel suo stabilimento di Spartanburg potrebbero essere utilizzati robot umanoidi

Il suo scopo principale è fornire batterie per veicoli elettrici all’adiacente impianto di produzione di Spartanburg. L’annuncio di Figure fa pensare che presto saranno utilizzati diversi robot umanoidi con intelligenza artificiale generica presso l’impianto della casa tedesca, contribuendo con le loro estremità in movimento, forza fisica e capacità decisionali per accelerare la produzione di batterie e automobili presso BMW Manufacturing o in qualsiasi altra località in cui questi androidi IA possano essere impiegati. La loro presenza è finalizzata a migliorare l’efficienza e la velocità delle operazioni, rappresentando un passo avanti nella robotica industriale.

Le dettagliate informazioni su questo intrigante accordo sono ancora limitate. Secondo quanto dichiarato dalla startup, i suoi robot saranno impiegati per automatizzare compiti impegnativi, pericolosi e monotoni lungo l’intero processo di produzione. Questo approccio consentirà a BMW di incrementare l’efficienza produttiva, ridurre i costi e, al contempo, creare un ambiente lavorativo più sicuro per i dipendenti. La collaborazione promette di introdurre significativi miglioramenti nei processi produttivi, contribuendo al progresso dell’industria automobilistica verso soluzioni più avanzate e sostenibili.