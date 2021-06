BMW Serie 4 Gran Coupé 2021: ecco la nuova generazione

Nel corso del mese di novembre partirà la produzione della nuova BMW Serie 4 Gran Coupé che, come le sportive varianti Coupé e Cabrio, è riconoscibile frontalmente per la calandra a doppio rene di grandi dimensioni e i fari sottili. Confermata la configurazione a cinque porte per la carrozzeria e cinque posti per l’abitacolo, con il volume del bagagliaio che varia dai 470 litri di capacità minima ai 1.290 litri di capienza massima. Inoltre, la vettura misura 478 cm in lunghezza, 185 cm in larghezza, 144 cm in altezza e 286 cm nel passo.

La versione sportiva M440i al top di gamma

Inizialmente, la seconda generazione della BMW Serie 4 Gran Coupé sarà disponibile con il motore a benzina 2.0i TwinPower Turbo per le versioni 420i da 184 CV e 430i da 245 CV, affiancato dal propulsore diesel 2.0d TwinPower Turbo da 190 CV di potenza della declinazione 420d, abbinati al cambio automatico Steptronic ad otto rapporti. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla sportiva configurazione M440i con l’unità a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea e il cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti.

La trazione integrale xDrive fa parte della dotazione di serie per la versione M440i, oppure in alternativa alla trazione posteriore per la declinazione 420d. Inoltre, le configurazioni M440i e 420d sono dotate anche della tecnologia MHEV a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V che fornisce la potenza supplementare di 11 CV.

Dotazione di serie e optional

La dotazione di serie della nuova BMW Serie 4 Gran Coupé è completa di fari Full Led, sedili sportivi, volante sportivo in pelle e sistema multimediale BMW Live Cockpit Plus con il quadro strumenti digitale da 5,1 pollici e il display touch screen da 8,8 pollici.

Tra gli optional, invece, figurano i fari adattivi a led dotati di BMW Laserlight, BMW Selective Beam e High Beam Assistant, i pacchetti M Carbon, M Performance Parts ed M Sport Pro, i sedili riscaldabili e ventilati, il programma di personalizzazione BMW Individual, la plancia nel tessuto tecnico Sensatec, il tetto apribile in vetro, l’impianto audio di Harman Kardon, le sospensioni adattive, il sistema multimediale BMW Live Cockpit Professional con il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il display touch screen da 10,25 pollici, nonché il dispositivo Parking Assistant Plus dotato di Surround View e Remote 3D View.