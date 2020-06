BMW Serie 4 Coupé: ecco la nuova generazione

Di Dario Montrone mercoledì 3 giugno 2020

Tutte le caratteristiche della nuova BMW Serie 4 Coupé, in arrivo sul mercato europeo nel mese di ottobre, esclusivamente nella configurazione Mild Hybrid

Per il mese di ottobre è previsto il debutto della nuova BMW Serie 4 Coupé, disponibile esclusivamente nella configurazione Mild Hybrid da 48V che fornisce il boost elettrico di 11 CV. Esteticamente, rappresenta la versione di serie della concept car BMW Concept 4, esposta lo scorso anno al Salone di Francoforte 2019, in quanto dotata della calandra a doppio rene di grandi dimensioni. A livello di dimensioni, la vettura misura 477 cm in lunghezza, 185 cm in larghezza, 138 cm in altezza e 285 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio ammonta a 440 litri.

Inizialmente, la nuova BMW Serie 4 Coupé sarà disponibile nelle declinazioni a benzina 420i da 184 CV di potenza e 300 Nm di coppia massima, 430i da 258 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima ed M440i da 374 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima con la trazione integrale xDrive, affiancate dalla versione diesel 420d da 190 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima anche in abbinamento alla trazione integrale xDrive. Successivamente, nel mese di marzo del 2021, la gamma sarà ampliata alle configurazioni a gasolio 430d da 286 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima ed M440d da 340 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima, entrambe dotate della trazione integrale xDrive.

Le altre caratteristiche della coupé media bavarese

La dotazione di serie della nuova BMW Serie 4 Coupé è completa di cambio automatico Steptronic ad otto rapporti, fari a led, cerchi in lega da 17 pollici di diametro, climatizzatore automatico trizona con la funzione Storage, Park Distance Control con i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, integrazione Apple Car Play e Google Android Auto, avviso di collisione automatica con la frenata di emergenza, Lane Departure Warning con il ritorno in corsia e assistenza allo sterzo, Speed Limit Info, navigatore satellitare BMW Maps e Live Cockpit Plus con il Control Display da 8,8 pollici. Tra gli optional, invece, figura il pacchetto M Sport Pro con i cerchi in lega M da 19 pollici di diametro, il cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti dotato della funzione Sprint, lo spoiler posteriore specifico e l'impianto audio Harman Kardon.